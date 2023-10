Servini rechazó un amparo para pedir el examen psicofísico a los candidatos presidenciales

Los candidatos y las candidatas en el debate presidencial / Foto: Prensa

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, rechazó este viernes un pedido de amparo en la justicia civil para que se reclamen exámenes psicofísicos a los candidatos presidenciales.“La idoneidad requerida por la Constitución no solo se limita a la aptitud técnica, sino que tiene un significado más general, pues comprende la aptitud física, psíquica, legal y político moral”, argumentó en su presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata María Valeria Viglianchino, con el patrocinio legal de Jorge Ardito.Para la jueza, el Poder Judicial "no puede establecer, imponer y/o exigir nuevos requisitos a los postulantes al cargo de Presidente de la Nación, más allá de los establecidos –oportunamente- por el órgano constitucionalmente competente para ello, esto es, Poder Legislativo".El mismo argumento sostuvo en su dictamen González pocos días atrás cuando, luego de advertir los pocos argumentos de la presentación sobre el perjuicio sobre el colectivo de votantes, opinó por no hacer lugar al amparo.El amparo llevó como carátula “Viglianchino, María Valeria c/ Milei Javier Gerardo y Otros s/ Amparo Colectivo”.Días atrás, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone que todos los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación se realicenpara competir por esos cargos.El legislador del Frente Renovador plasmó así en un proyecto el planteo que hizo días atrás el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para que se les realice esa prueba a quienes aspiran a esos cargos.En el texto del proyecto, el diputado por Buenos Aires propone incorporar como artículo 14 bis al Código Electoral Nacional que "todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina, deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos".