La Libertad Avanza recibirá a Bolsonaro y dirigentes de Vox

Foto: Cris Sille

La Libertad Avanza (LLA) recibirá entre este viernes y sábado como "observadores internacionales" a Eduardo Bolsonaro, entre otros referentes de la política de derecha brasileña, y a miembros del partido español Vox en "apoyo" al candidato a presidente Javier Milei, de cara a las elecciones generales del domingo.Según informaron desde el espacio político, el diputado federal brasileño Rodrigo Valadares, de 33 años y vicepresidente de la minoría en la Cámara llegó el jueves a la Argentina para participar del proceso electoral en calidad de "observador internacional" y participó de un acto de cierre en Lomas de Zamora, dónde no estuvo presente Milei.En tanto, el domingo por la mañana llegará al país otro diputado de Brasil miembro del Partido Novo, Marcel Van Hattem., que fue quién a través de sus lazos internacionales organizó el encuentro.Los libertarios confirmaron que los tres dirigentes estarán presentes en el búnker que LLA instalará en en el Hotel Libertador, ubicado en avenida Córdoba 690, en la Ciudad de Buenos Aires, para esperar los resultados del domingo."Para ellos es importante la elección como país hermano. Vienen en apoyo a Javier", destacaron desde el espacio.Por otro lado, la comitiva en representación del partido de ultraderecha español llegará el sábado a Buenos Aires.El grupo está encabezado por el eurodiputado liberal Hermann Tesch, el director del think tank de ultraderecha Fundación Disenso Jorge Martín Frías y el director del Foro Madrid Eduardo Cader.Además, estará presente el abogado argentino que integra el Instituto Superior de Sociología Económico (ISSEP), Santiago Muzio, quién trabaja junto a Marion Merechal, sobrina de la líder francesa Marine Le Pen.Por el momento, no está confirmada la presencia de los miembros de Vox en el búnker de Javier Milei.