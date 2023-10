El judo argentino, listo para los Panamericanos: "El equipo viene en crecimiento"

Foto: Prensa Enard.

#Judo 🥋 ¡MORALES Y COTO TOP10 EN CROACIA! > En la recta final rumbo a #Santiago2023 🇨🇱, Tomás Morales (-81 kg.) y Mariano Coto (-90 kg.) alcanzaron los 8vos de Final en el Grand Prix Zagreb 2023 🇭🇷, despidiéndose en el 9° lugar. 🙌🏼😆



⏬➕⏬ pic.twitter.com/2jbEpjp4HD — Un Logro en Equipo (@enardinfo) August 22, 2023

, uno de los entrenadores del seleccionado argentino de judo que competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se mostró conforme "con la preparación del equipo" para la cita continental, al tiempo que admitió que el objetivo es superar los registros de los Juegos de Lima, Perú, 2019."El equipo viene en crecimiento. En agosto se consiguieron cuatro medallas de plata en Portugal. En los eventos continentales como la Supercopa Panamericana de Guayaquil, Ecuador, en agosto, y el campeonato Panamericano de septiembre se lograron tres medallas de bronce y una de oro", expresó en diálogo con Télam.; destacó Sganga, de 49 años y que está en el cuerpo técnico desde 2010.El equipo que competirá en Chile está compuesto por(48 kg);(52 kg);(57 kg);(63 kg),(70 kg);(66 kg);(73 kg);(81 kg);(90 kg) e(100 kg) y como entrenadores Sganga yconcomo head coach.Los resultados del seleccionado argentino de judo en los Juegos de Lima 2019 fueron los siguientes: Paula Pareto (48 kilos), quinta; Ayelén Elizeche (52 kilos), séptima; Agustina De Lucía (63 kilos), séptima; Lucía Cantero (78 kilos), séptima; Héctor Campos (+100 kilos), séptimo; Minoru Tamashiro (66 kilos), noveno; Luis Vega (81 kilos), séptimo y Tomás Spikermann (90 kilos), séptimo.-El reto que nos trazamos para estos juegos panamericanos es el de traer algunas medallas. Es un desafío ya que es un equipo muy joven y en crecimiento.-La idea es superarlo. Por lo que vimos en el panamericano del mes pasado, seis lucharon por medallas y la idea es subir un nuevo escalón.-Lo defino como un equipo con futuro. Las mayores virtudes son la de tener una gran ambición. Todo lo que tiene que ver con el empuje del que quiere llegar. Por eso es que tengo una gran confianza en su desempeño. Defectos no creo que tengan. Su juventud puede jugarle una mala pasada, aunque se preparan para que no pase. Esperemos que el peso de un evento grande como este no les mengue sus capacidades.-El equipo viene en crecimiento. En agosto se consiguieron cuatro medallas en Europa. En los eventos continentales se consiguieron medallas incluyendo de oro, así que los veo muy enfocados. Las preparación fue buena. Estimo que llegarán muy bien preparados.-Los rivales más duros son Brasil, Cuba y Canadá, pero depende mucho cada categoría. Pero sin dudas Brasil es el más duro.-Nuestro anhelo y el trabajo diario se hace exactamente para lo mismo: para llevarle satisfacciones al país. Y creo y esperemos poder cumplirlo.-Entrenamos de lunes a sábados en doble y triple turno según la etapa preparatoria, con un promedio de cinco horas diarias.