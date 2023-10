Robo y golpiza a un funcionario judicial en una salidera bancaria en Morón

El juez Rodríguez ya ordenó que detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) se sumen a la investigación iniciada por la policía bonaerense.

Cómo fue el robo

El funcionario quedó internado

Un funcionario de la justicia federal de Morón fue atacado a golpes y quedó internado, en "estado delicado", tras ser asaltado por "motochorros" que lo interceptaron y le robaron 800.000 pesos cuando entró a una panadería luego de salir de un banco de zona céntrica de ese partido de la zona oeste del conurbano bonaerense, informaron este viernes fuentes policiales y judiciales.El ataque ocurrió cerca de las 14.40 del jueves en la panadería "Roma", ubicada en la calle Abel Acosta al 590 de Morón, y la víctima fue identificada como Luis René Heredia, prosecretario en el Juzgado Federal 1 de Morón, a cargo de Martín Ramos.Según los voceros, Heredia acababa de salir de una sucursal del Banco de Galicia situada en el centro de Morón y llegó caminando a la panadería mencionada, donde ingresó a comprar unos sándwiches.En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que la víctima caminaba con la mochila, cruza la calle para entrar a la panadería y unos segundos después se observa la fuga de los ladrones en dos motos de alta cilindrada, mientras la policía investiga si contaban con el apoyo de un auto Volkswagen Fox negro.Un vocero judicial detalló a Télam que los ladrones zamarrearon al funcionario hasta tirarlo al piso y le pegaron en la cabeza con lo que podría ser la culata de un arma, tras lo cual le quitaron la mochila con los 800.000 pesos que había retirado del banco.Ángel, el dueño de la panadería donde ocurrió el asalto, contó hoy al canal C5N que todo sucedió "muy rápido", en no más de "15 segundos", cuando en el local estaba la víctima, otra clienta y tres empleadas."Justo vino un cliente a comprar, venía del banco y parece que lo venían siguiendo. Eligió unos sanguchitos, fue a la caja y cuando iba a sacar el dinero para pagar, se le arrima el delincuente lo mira a la cara y le agarra la mochila", relató.El panadero dijo que la víctima "por intuición agarró la mochila que tenía adelante para que no se la saquen", pero que en ese momento el delincuente "lo empuja", él trastabilla, y"El hombre quedó tirado en el piso medio mareado y los delincuentes se escaparon con la mochila", contó Ángel.El comerciante explicó que él no estaba presente, pero vio la secuencia del robo en los videos de las cámaras de seguridad de su local y, al respecto, dijo que le entregó a la policía el DVR con las imágenes grabadas que, según especuló, van a servir para identificar a los dos asaltantes que ingresaron a su negocio.También indicó que, si bien uno de los ladrones le gritaba al otro "que lo mate", en los videos no vio que los asaltantes tuvieran armas, que el empujón y las dos trompadas bastaron para derribar a la víctima y que sí recuerda que "el que entró a robar tenía un auricular puesto del lado derecho como si estuviera escuchando una conversación o le pasaran el dato"."Lo podrían haber agarrado en cualquier lado. Sé que el hombre estaba internado, pero lo tenían que derivar a otra clínica", concluyó.Las fuentes indicaron que los delincuentes fugaron en dirección al barrio Don Bosco del partido de La Matanza, mientras que Heredia fue trasladado primero a la Clínica Modelo de Morón, con golpes y traumatismos en la cabeza.Los mismos voceros aclararon que Heredia luego fue derivado al Sanatorio Güemes de Morón, donde este viernes permanecía internado en "estado delicado".La investigación del hecho recayó en primera instancia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar rastrear a los asaltantes.Sin embargo, la causa ya fue derivada al Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y el secretario Claudio Galdi, que le pidió a la justicia ordinaria el cambio de competencia, con el argumento de que la víctima trabaja en el fuero federal y que el asalto podría estar vinculado a su trabajo., dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.El juez Rodríguez ya ordenó que detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) se sumen a la investigación iniciada por la policía bonaerense.Por último, se espera de la evolución del estado de salud del prosecretario para poder tomarle declaración, agregaron los informantes.