Lotocki pasó su primera noche en el penal de Ezeiza

El médico cirujano fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes / Foto IG.

"Los pasos procesales que vamos a adoptar es cuestionar la resolución de Cámara de la sala IV (del tribunal de alzada) para que sea nula dado que tiene vicios que son insalvables" Diego Szpiegiel, abogado

Lotocki se entregó el miércoles en La Plata / Foto: Eva Cabrera.

El jueves, al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani sostuvieron que la voluntad de entorpecer la investigación era evidente "por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica" de Zárate.

La muerte de Rodolfo Cristian Zárate

El médico, en tanto su abogado insistió en que la detención de su cliente "no tiene asidero" y que, por lo tanto, van a "cuestionar la resolución" adoptada por la justicia.Así lo expresó el abogado Diego Szpiegiel, quien señaló que la orden de detención dictada sobre Lotocki en el marco de la causa en la que el médico, ocurrida en 2021, "tiene vicios que son insalvables".Tras haberse entregado el miércoles último en la ciudad de La Plata , Lotocki fue traslado a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en Madariaga y General Paz, en el barrio porteño de Villa Lugano, y, antes de finalizada la jornada del jueves, fue derivado al complejo penitenciario de Ezeiza, donde pasó la noche."Los pasos procesales que vamos a adoptar es cuestionar la resolución de Cámara de la sala IV (del tribunal de alzada) para que sea nula dado que tiene vicios que son insalvables", aseveró el abogado que patrocina a Lotocki, en diálogo con Télam."La competencia de los jueces era para resolver si confirmaban o revocaban la resolución en la causa (del actor uruguayo Raphael Dufort), pero en ese contextoargumentó el letrado.En ese contexto, el abogado defensor de Lotocki planteó que "la pregunta es si la Cámara tiene potestad de revocar en un expediente algo que tiene que ver con otro (expediente)".En el marco de su causa, Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado por Lotocki, había pedido el mes pasado la detención del médico."(Los jueces) sostenían que hay un peligro de fuga. Están absolutamente equivocados porque (Lotocki) se enteró de la resolución (de detención) a las 14 y a las 16 se presentó en la comisaría de la Policía Federal Argentina para mostrarse que está absolutamente a disposición de la justicia", apuntó Szpiegiel."Siempre que se lo convoque se va a presentar y principalmente, aunque sea a cumplir una detención, va a venir voluntariamente., quien entendió que la detención "sólo busca tener un efecto mediático porque, desde el punto de vista procesal, no tiene asidero".El jueves, al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani"por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica" de Zárate.Zárate fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Cemeco para realizarse una dermolipectomía programada que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.Luego de la operación, tras ser trasladado a una habitación, según explicó Lotocki, "el drenaje despedía una gran cantidad de 'líquido' (sic) del cuerpo, y ordenó nuevamente su ingreso al quirófano".Ante ese cuadro, los médicos decidieron transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para su traslado a un centro de mayor complejidad, pero en ese intervalo "iniciaron las maniobras de reanimación a Zárate" porque había entrado en paro cardíaco, y antes de su traslado falleció.El médico cirujano fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien falleció en el Hospital Italiano el 31 de agosto pasado , pero permanece en libertad por esa causa porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.