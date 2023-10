Agentes de viajes apoyan que el PreViaje sea transformado en política de Estado

"El Previaje le dio previsibilidad al sector", aseveró la Faveyt en un comunicado.

La(Faevyt) expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno de dar continuidad al PreViaje como política de Estado a través de la presentación de un proyecto de ley, como planteó esta semana el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens."El Previaje le dio previsibilidad al sector y permitió que no haya temporada baja al sostener la demanda todo el año de forma constante", aseveró la Faveyt en un comunicado.En este sentido, desde la entidad destacaron que el programa permitió movilizar "más de 7,5 millones de turistas y tuvo un impacto económico superior a los $790.000 millones en sus cinco etapas".Además, indicaron que "generó más de 55 mil empleos directos y permitió, como nunca, la formalización del sector turístico potenciado la recaudación impositiva -por lo que no significó un costo fiscal negativo para el Estado"."Apoyaremos todas las medidas que impulsen al turismo interno y el turismo internacional porque creemos que el trabajo en equipo es la clave", señalaron desde la federación que nuclea a empresas de viajes y turismo.También apoyó el Programa el, dijo que el PreViaje "generó una revolución económica en nuestro país"."Desde el punto de vista local de un destino en desarrollo como La Rioja -continuó-, ayudó a romper con la estacionalidad y permitió de esta forma mantener a las empresas turísticas todo el año".Para Badoul, el PreViaje también "ayudó a fomentar la formalidad en un sector donde cuesta mucho luchar contra la competencia desleal que genera la informalidad. Se fomenta el trabajo de las agencias de viaje y de todo el circuito económico que genera el turismo en dos oportunidades, cuando se vende y cuando se utiliza la tarjeta y consume el servicio"Asimismo,, señaló: "No sólo activa toda la cadena de servicios en un destino, sino que da la posibilidad de viajar a mucha gente que lo hace por primera vez e incentiva a quien no pensaba hacerlo".Por su parte,, destacó que PreViaje debería ser ley porque fue "el mejor plan que se implementó para la industria del turismo"."Como empresarios romper con la estacionalidad significó que dejamos de tener empleados por temporadas para tener empleados año completo, es decir, sirvió para fomentar el empleo", completó.