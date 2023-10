La ayuda humanitaria para Gaza recién podría llegar el sábado

La ayuda humanitaria para Gaza recién podría llegar mañana, reiteró la ONU VER VIDEO

Se espera la llegada llegada de ayuda humanitaria desde Egipto. Foto: AFP.

"Estamos en negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes relevantes para garantizar que la operación de ayuda a Gaza arranque lo antes posible" Martin Griffiths

"Las entregas podrán empezar lo antes posible, de forma segura, con total seguridad, y esperemos de manera duradera". Foto: AFP.

Las acciones desde el 7 de octubre

Lapodrá entrar en la Franja de Gaza no antes del sábado, según declaró el"Estamos en negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes relevantes para garantizar que la operación de ayuda a Gaza arranque lo antes posible", dijo Griffiths, citado por un portavoz de la Oficina de la ONU para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ginebra."Una primera entrega debería empezar mañana", por el sábado, añadió el diplomático, reportó la agencia de noticias AFP.Respecto del esperado suministro de ayuda al enclave palestino, el portavoz Jens Laerke admitió que no podía ser más preciso sobre la apertura del paso de Rafah, en laEl vocero dijo esperar que "las entregas podrán empezar lo antes posible, de forma segura, con total seguridad, y esperemos de manera duradera".Israel aceptó la entrada de ayuda estrictamente humanitaria en la Franja de Gaza, pero por ahora no ha respondido a los llamados de la ONU y ONGs para que pueda llegar también carburante, necesario para los generadores de los hospitales y las estaciones desalinizadoras. Las caravanas de ayuda se acumulan en el paso de Rafah para acceder al enclave, donde viven 2,4 millones de palestinos.Los bloques de hormigón instalados por los egipcios en este cruce, desde el inicio de los bombardeos israelíes en Gaza, fueron retirados, dijo este viernes a AFP una fuente de seguridad egipcia.La situación de la población del enclave, bajo asedio total de Israel desde hace casi dos semanas que impide el suministro de electricidad, agua y alimentos, es crítica.Israel bombardea masivamente el territorio desde que se consumó ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.400 personas en suelo israelí, y más de 200 fueron secuestradas.Del lado palestino, más de 3.700 personas han muerto en los bombardeos israelíes, según Hamas y el Ministerio de Salud palestino.Israel viene elaborando un plan de invasión terrestre de Gaza cuyas consecuencias serían imprevisibles en cuanto a pérdidas humanas, y escalaría el conflicto a un nivel prácticamente de guerra regional, advirtieron líderes occidentales y de distintos países árabes.Toda escalada militar de Israel en Gaza será "catastrófica" para la población, advirtió este viernes el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados."Puedo decirles con certeza que cualquier escalada adicional o incluso continuación de las actividades militares será catastrófica para la población de Gaza", afirmó Filippo Grandi a la prensa en Japón.El diplomático también afirmó que las consecuencias de la extensión del conflicto en Líbano o en otras partes de la región serían "incalculables".