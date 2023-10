Vecinos de 20 barrios exigen con "urgencia" que se frenen las nuevas construcciones

Detalles sobre el código urbanístico

Declaraciones de los y las vecinas

La, que nuclea a vecinos y vecinas de distintas Comunas porteñas, volvió este jueves a pedir al Gobierno de la Ciudad y al candidato al Ejecutivo de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, que suspendan los permisos para la construcción de nuevos edificios hasta tanto avance en la Legislatura la modificación del Código Urbanístico., señalaron desde el colectivo conformado por más de 20 barrios para visibilizar el impacto negativo, a su entender, que causó laLa solicitud se dio durante una protesta callejera, que tuvo la modalidad de, en la intersección de las avenidas, la cual repitió una similar que se hizo hace diez días y que forma parte de las acciones acordadas por el movimiento vecinal.Estuvieron presentes vecinos y vecinas de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Flores, Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales, Parque Chas, Palermo y Villa Crespo.La demanda a la gestión porteña contempla el pedido de "suspensión inmediata de los permisos de obra y de las demoliciones de construcciones de valor patrimonial".También solicitaron, así como unaLa normativa en cuestión fuecon el propósito deen toda la Ciudad,, lo que ocasionó la aparición deA cinco años de la aprobación, suman más de diez los proyectos presentados en la Legislatura porteña para modificar la versión del Código vigente; no obstante, los expedientes no fueron tratados aún en el ámbito parlamentario y posiblemente recién ello ocurra en 2024.Por ello, el grupo de vecinos planteó que mientras la Legislatura no ponga en debate las iniciativas, sea el Ejecutivo el encargado de frenar, temporalmente, las autorizaciones de nuevas obras.En diálogo con Télam,, explicó que "en este momento y de manera urgente, pedimos que den de baja todos los permisos de obra para edificar porque hay un crecimiento desmedido que rompe con la identidad de los barrios" y atribuyó el fenómeno a "un capital financiero que invierte para la especulación inmobiliaria"."Están destruyendo los barrios, donde las casas bajas están desapareciendo y reemplazadas por edificios alto que tapan el sol y permanentemente deteriorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad", aseguró, por su parte,"Estamos precisamente en una situación extraordinaria donde existe una necesidad que debe resolverse de forma inmediata: protegernos de la invasión indiscriminada de cemento ocasionada por la construcción permanente", aseguraron desde la Red.Y mencionaron comoa unaa inicios del, cuando firmó unpor seis meses.En aquella oportunidad, la medida respondió, justamente, al inicio en la Legislatura del texto que planteaba cambios al Código Urbanístico vigente por entonces, los cuales fueron aprobados a fin de ese año.El planteo, además, fue trasmitido recientemente por el grupo vecinal a Jorge Macri durante una actividad de campaña del candidato a suceder a Larreta en la, donde le entregaron la nota con los detalles de su demanda y manifestaron la "urgencia" de una solución.La respuesta del exintendente de Vicente López fue que estaba de acuerdo con los cambios impulsados pero se mostró a favor que sean debatidos en la Legislatura y no mediante una medida tomada desde el Ejecutivo del cual forma parte como ministro de Gobierno porteño.