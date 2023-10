Confirmaron la condena a Sabag Montiel y Uliarte por tenencia ilegítima de un DNI

Brenda Uliarte y Sabag Montiel están acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a un año de prisión en suspenso que recayó sobre Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte,aunque en este caso por la tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad (DNI) ajeno.Se trata de la causa que tramitó ante la justicia federal de San Martín luego de que fuera hallado un DNI que no era de ellos durante los allanamientos que se realizaron en el monoambiente que compartían los imputados, en marco de la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.El documento, quien lo había e, llevado a cabo en el Hipódromo de Palermo, el 15 de septiembre de 2018.La condena fuepor la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, según surge de la resolución a la que accedió Télam.El tribunal de Casación rechazó el recurso de la defensa de Uliarte contra el fallo condenatorio y, de esta manera, ratificó la condena por la tenencia ilegal de un DNI a ella y Sabag Montiel, que no opuso recurso contra la sentencia.Los jueces descartaron la versión exculpatoria presentada por Carlos Telleldin, abogado de Brenda Uliarte, en el entendimiento que resultaba inverosímil que la imputada desconociera la presencia del documento nacional de identidad, hallado por los preventoresdentro de un espacio de 15 metros cuadrados que compartía con Sabag Montiel."Elvalorados en la sentencia, demuestra el ejercicio de unala cual solo demanda que el elemento en cuestión se encuentre dentro de la esfera de custodia o ámbito de disposición del autor, sin necesidad de contacto permanente y/o transitorio", sostuvo la jueza Ledesma en el voto que luego compartieron sus colegas."Considero que el magistrado actuante efectuó una adecuada consideración de los elementos probatorios -directos e indirectos- que fuerony satisfizo el requisito de fundamentación conforme las reglas de la sana crítica", enfatizó."La defensa tampoco ha demostrado que el tribunal haya omitido ponderar prueba pertinente para su decisión. De este modo, el intento de Uliarte de distanciarse de la tenencia del documento, alegando su desconocimiento, no puede ser de acogida en esta instancia", agregó la jueza.por losEn esa misma causa,que se encuentra detenido en Marcos Paz, y está acusado de ser. Era el jefe de Uliarte y Sabag Montiel en la venta de copos de nieve azucarada.