"No se puede legalizar el abandono de niñas y niños por parte de los padres"

La propuesta de Lemoine "demuestra un desconocimiento de la Constitución, los tratados de DDHH y de que los niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados" / Foto: Archivo.

Informe de 2022

Encuesta rápida de Unicef

"Si lo que buscamos es que este país mejore justamente lo que tenemos que cuidar es a los niños y niñas para que sean futuros adultos con posibilidades plenas" Sabrina Cartabia

La Canasta Crianza

Casi 7 de cada 10 mujeres no recibe la cuota alimentaria obligatoria por parte del padre de sus hijos o hijas o sólo la perciben esporádicamente, lo que supone una "grave vulneración" de los derechos de la infancia, por lo que la abogada y funcionaria Sabrina Cartabia advirtió sobre, tras su propuesta de un "renunciamiento a la paternidad"."Existe información de altísima calidad que da cuenta de la magnitud de la problemática del incumplimiento de la obligación alimentaria en el país que dejan en evidencia la falta de conocimiento en la temática de la candidata", apuntó en diálogo con Télam Cartabia jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de las Mujeres bonaerense.En2022, el informeque Cartabia coordinó, encuestó a 6442 personas de los 125 municipios bonaerenses y más de 50 entrevistas.El-el primeropor parte del progenitor de sus hijas o hijos, mientras que del 41,2% de mujeres que indican que sí lo reciben, el 15,3% menciona que es un aporte esporádico."Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. Son datos impactantes porque habla de su magnitud: no es un caso aislado, nos pasa a la mayoría", sostuvo Cartabia.A similares resultados arribó la Encuesta Rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia 2022 de Unicef, que registró que una de cada dos mujeres afirma no recibir la cuota alimentaria, lo que escala al 63% cuando se considera quienes la perciben ocasionalmente.La iniciativa de Lemoine, presentada este martes en "Neura Media", el canal de YouTube del periodista Alejandro Fantino, pretende que los varones puedan "renunciar a la paternidad", para lo cual la candidata del espacio que lidera Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo o no".Así lo expresó durante la entrevista, donde adelantó que éste será el primer proyecto de ley que impulsará si es electa, ya que, según dijo, no le parece justo "que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener"."Lo que está proponiendo es legalizar el abandono parental, que los varones puedan desligarse de los cuidados y la manutención, lo que demuestra un", apuntó Cartabia, quien se sumó al amplio repudio que recibieron los dichos de Lemoine."Plantear un proyecto de ley que reconozca 'el derecho' de los varones de no aportar económicamente y abandonar a sus hijos es un problema gravísimo que compromete nada menos que el bienestar de una nación a futuro", advirtió la especialista.Y continuó: "Si lo que buscamos es que este país mejore justamente lo que tenemos que cuidar es a los niños y niñas para que sean futuros adultos con posibilidades plenas".En ese contexto, la funcionaria advirtió que el incumplimiento de la cuota alimentaria supone una "grave vulneración" del derecho de las infancias a ser cuidadas por sus progenitores en todos los aspectos de su vida y desarrollo, al tiempo que impacta en la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado "que mayormente recaen en las mujeres".Según datos oficiales, en elEntre las jefas de estos hogares, el 26,1% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 4,6% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia.Publicado mensualmente desde julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Crianza es una herramienta que, en este contexto, releva los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y también el costo del cuidado que es el tiempo -en horas- requerido.Esto incluye laEl costo de la Canasta Crianza registrado en septiembre, que se dio a conocer este miércoles, fue de 141.320 pesos para los niños menores de un año; de 166.877 pesos para los de entre uno y tres años; de 134.600 pesos para los de entre cuatro y cinco años; y de 169.570 pesos para los que tienen entre seis y doce años."Proyectos como el de Lemoine lo que generan es que la maternidad termine siendo un ancla a la pobreza, el endeudamiento y la exclusión laboral de las mujeres y eso tiene que cambiar", enfatizó Cartabia."Tenemos que poner a la infancia en el centro, cuidar de ellos, como así también de las madres, que son las principales cuidadoras. Las políticas públicas que podamos desarrollar para el beneficio de las mujeres madres van a redundar en beneficio de esos niños, ahí tiene que ponerse el foco", concluyó.