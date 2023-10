Valoran y destacan a la salud pública como el sistema de atención en parajes y pueblos santiagueños

Médicos rurales en Santiago del Estero / Foto: archivo Emilio Rapetti.

, médica rural recientemente premiada por su trabajo en el contexto de ruralidad en el norte de la provincia de Santiago del Estero, expresó este jueves que "en los parajes y pueblitos santiagueños no hay medicina privada, la única que tienen es la salud pública", y por eso "tiene que seguir" de ese modo."El premio es en el contexto de la medicina rural. Es lindo y grato recibir este reconocimiento, me emociona representar a nuestra provincia ya que fui la cara de muchos otros médicos rurales colegas", dijo a Télam, y no dudó en agregar que es "un orgullo".A Roldán, como, se le otorgó desde el gobierno provincial unde la ciudad de Nueva Esperanza, para los cuales se demora más de dos horas en llegar a parajes como Ahí Veremos, Algarrobal Viejo, Las Delicias y La Soledad, entre otros.Hasta allí lleva su conocimiento médico y su empatía para asistir, atender y dialogar con el paciente."Hoy estamos mucho mejor que en otras épocas porque las políticas públicas sanitarias han crecido mucho y tenemos un acompañamiento permanente en temas de salud. Hemos avanzado mucho", consideró la profesional.Luego reconoció que a veces los caminos en el interior profundo son complicados, pero "tenemos la accesibilidad ya que con el móvil otorgado podemos llegar a los distintos parajes en departamentos como Copo, Jiménez, Pellegrini y otros".No hay medicina privada, así que si tienen algún problema, es el sector público el que brinda respuesta".Roldán admitió que hay falta de recursos humanos: "cuando uno se enferma no hay día, ni horario", entonces hay que salir "y llegar como se pueda y, admitió.En ese aspecto sostuvo que "le tiene que gustar la parte rural, el interior, no a todos les gusta, por lo que conseguir profesionales que quieran venir es todo un desafío para nosotros porque somos pocos para gran extensión. No solo aquí, en Santiago del Estero, se da esta situación, sino en todas las provincias de nuestro país".También explicó que en Santiago del Estero se organizó una diplomatura sobre medicina rural a través de un convenio entre el gobierno provincial, el Ministerio de Salud y la Universidad ISalud de Buenos Aires.“Hoy por hoy en nuestra provincia, gracias a Dios, tenemos nuestradonde se están formando nuestros alumnos y ya pasaron cuatro grupos de rotantes de los cuales tres ya son médicos y están haciendo su especialidad”, detalló esta médica, que -además- de“La verdad que es un orgullo”, dijo, y añadió que los estudiantes que llegan al interior “conocen la realidad de lo que es un médico rural, saben que tienen que desenvolverse como sea y dar una respuesta al paciente”.“Esto, como le digo a los pasantes, se lo hace con placer más allá del trabajo y el rédito económico porque cuando uno lo hace con el corazón es más gratificante”, sostuvo.“No hay día, no hay calor, no hay frío, te podés cansar porque los años te pesan un poco, tengo 50 años, pero más allá de eso sigo siendo la misma y cada vez me gusta más. Estoy orgullosa de estar donde estoy”, puntualizó."Es una de las primeras provincias en el país que lo hace", detalló y explicó que los médicos rurales "no tenemos una identidad propia, entonces la Dirección del Interior se puso en campaña y se hizo la diplomatura en el contexto de la ruralidad", a lo que catalogó como "un logro muy acertado. Son más de 60 colegas del interior que hemos hecho la diplomatura en el contexto de ruralidad y, sin dudas, eso nos dio la posibilidad de tener nuestra propia identidad" profesional.Consultada sobre las condiciones que debe tener un médico rural, Roldán explicó que "más allá de la profesión, en lo humano te tiene que gustar escuchar el silencio del monte y salir a andar por los caminos bien adentro porque más allá de que uno va a atender, llegar a esos destinos ya es todo un desafío. Por los caminos y por la soledad".Ella hace 22 años que ejerce la medicina rural. De estudiante realizó su pasantía en el sur de la provincia de Tucumán y le encontró, dijo."La verdad que me encantó ir monte adentro, sólo ponerte un estetoscopio y a empezar. Así es que uno aprende a hacer los diagnósticos con un estetoscopio", detalló con una sensibilidad infranqueable.Y agregó que ese es el preciso momento en el que comenzó a amar su profesión y a valorar la importancia de la salud pública., manifestó.Por eso recalcó que es fundamental que "la salud sea pública y gratuita; para el que menos tiene, siga", concluyó.