Apelarán los fallos absolutorios dictados en el Caso Próvolo

Abogados de la querella adelantaron este jueves que apelarán el fallo que absolvió a nueve mujeres en el marco de tercer juicio por abuso sexual en el Instituto Próvolo de Mendoza , en tanto las defensa criticaron el trabajo desarrollado por la fiscalía durante la instrucción de la causa.La querella, compuesta en este caso por los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, adelantó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en primera instancia, y de ser necesario recurrirán al máximo tribunal del país y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo hoy Salinas a un medio local.El Tribunal Penal Colegiado 2, a cargo de las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, decidió en la víspera por unanimidad absolver a las nueve mujeres que llegaron imputadas a esta instancia en el marco delEntre ellas figura la religiosa Kosaka Kumiko, quien llegó a la instancia final con un pedido de pena por parte de la fiscalía de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación, en tanto la defensa solicitó durante el debate la absolución de su defendida.Además, junto a Kumiko, estaban en el banquillo la monja Asunción Martínez, la ex representante legal Graciela Pascual, para quienes la fiscalía solicitó penas de 10 y 18 años de prisión e inhabilitación para ejercer la docencia; una exdirectora del Instituto, Gladys Pinacca y la excocinera, Noemí Paz, estas últimas con tres años de prisión, solicitado por la parte acusadora.En tanto desde la fiscalía y la querella no solicitaron penas para la Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y completa Cecilia Raffounto.La ONG de Derechos Humanos Xumek, que integra una parte de la querella, criticó por su parte el fallo absolutorio y dijo que "esta vez, la justicia no estuvo a la altura de la primera sentencia, y no reconoció la responsabilidad de las torturas y abusos sufridos por niños, niñas y adolescentes en el #InstitutoAntonioPróvolo".Por su parte,, por lo que los letrados esperan terminar de repasar los fundamentos para pedir que se lo investigue., dijo uno de los abogados de la defensa, Enoc Ortiz, a un medio local.Los abogados de las mujeres convocaron para este viernes a una conferencia de prensa en el cual se espera conocer más detalles y reflexiones de parte de la defensa que ayer no pudieron dar sobre este tercer juicio.