El prófugo por el crimen de la hincha de Central está en Bolivia "con una mochila y una carpita"

Ivana Garcilazo fue asesinada de un piedrazo en Rosario.// foto Sebastian Granata

Pedido a Interpol Bolivia

Elsindicado como(32), la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo, se encuentra prófugo en Bolivia "con una mochila y una carpita", reveló el fiscal que investiga el homicidio, Gastón Ávila.Además, las autoridades de Interpol, que recibieron la solicitud de colaboración por parte del fiscal, indicaron que "Se trata de Damián Reinfestuel, de 42 años, señalado por el fiscal Ávila como uno de los dos simpatizantes de Newell's Old Boys de Rosario que tras el clásico del domingo 30 de septiembre, arrojaron piedras a un grupo de hinchas de Central y mataron a Garcilazo.La mujer regresaba del estadio de Rosario Central luego del partido en su motocicleta, cuando fueen inmediaciones de la cancha de Newell's, en Montevideo y Ovidio Lagos.En la tarde de este miércoles, el fiscalde un club de fútbol rosarino, como, agravado por haberse cometido en el marco de un espectáculo deportivo., informaron fuentes judiciales.El fiscal Ávila dijo en una rueda de prensa posterior a la audiencia que tenían información de que el prófugopor unde la localidad argentina deEn declaraciones a "Radio Dos" de Rosario, afirmó que "es posible que se esté moviendo" por Bolivia, y que lo hace "con una mochila y una carpita".", dijo el fiscal, para agregar que "sabemos que viaja liviano, con una mochila y una carpita".Explicó que al profugarse a otro país, no dispone de fuerzas de seguridad para arrestarlo, aunque", dijo Ávila.En esa línea, agregó que "esto genera un obstáculo mayor" ya que en Argentina puede "requerir medidas a las fuerzas de seguridad provinciales o nacionales, pero acá no pasa lo mismo"."Lo que hago es un pedido de colaboración. Durante el fin de semana largo estuve en contacto con Interpol, autoridades de equipos de inteligencia y de seguridad de Bolivia", abundó.Por su parte,, dijo este jueves que" sobre el pedido de colaboración argentino.Además, el funcionario señaló en declaraciones a Televisión Litoral quey explicó que trabaja en coordinación con las fronteras de su país con Chile, Brasil, Paraguay y Perú.Reinfestuel es un profesor de química que renunció a su trabajo y dejó su domicilio luego del asesinato de Garcilazo.Según el fiscal que investiga el homicidio, luego de ver el partido entre Newell's y Central junto a Cabrera en la casa de otro amigo, caminaron 25 cuadras hasta inmediaciones del Parque Independencia, donde atacaron a piedrazos a simpatizantes "canallas", provocando la muerte de la mujer.