Cristina recibió a un niño con autismo en su despacho del Senado

Foto: Tiiktok CFKArgentina

Los pedidos de Ian

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un niño de diez años con autismo que es, quien le pidió la sanción de una ley de capacitación docente en discapacidad."Soy activista de esta condición y ando por todo el país para poder hablar de esta neurodivergencia. Me encantaría conocerte porque me gustaría hacer con vos una sociedad más amigable y un mundo mejor", decía Ian en un mensaje que, a través de su cuenta de Tik Tok, le envió a la vicepresidenta, quien lo difundió este jueves alrededor del mediodía.Minutos después, la propia vicepresidenta mostró en su cuenta de Tik Tok la reunión que mantuvo con el niño, con su mamá Marlene y con su papá, Rodrigo, en el despacho que ocupa en el primer piso del Senado de la Nación.Tras un abrazo de bienvenida, Cristina pasó a mostrarle algunos de los recuerdos que guarda en su despacho, como una foto suya con el expresidente Néstor Kirchner y otra con Diego Armando Maradona, así como una con la monja Ana María Donato, luego del atentado que sufrió la vicepresidenta en septiembre del año pasado."Estamos en una campaña que es la. Que todos los políticos tengan a la discapacidad como tema principal. Esto es para poder hacer una sociedad más amigable y un mundo mejor", le dijo Ian a Cristina sentado alrededor de la mesa de reuniones.Previamente, el niño hizo una recorrida por el recinto del Senado, donde se sentó en el sillón de la Presidencia, lo que fue tomado con humor por Cristina que le dijo: "No te sentaste en cualquier banca. Te sentaste en la silla de la Presidenta. Sos vivo vos, eh?"Ian también pidió por la: "Hay muchos maestros que no saben, que tienen poca información. Y que tampoco saben qué hacer cuando tienen un alumno que tiene una discapacidad"."Es súper importante. Y lo mismo, también la medicina. Porque hay muchas personas autistas que son hiposensibles que a veces hasta ni siquiera sienten el dolor", resaltó.