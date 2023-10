Sasia afirmó que para la Argentina es fundamental tener realmente "una red (de trenes) desarrollada" / Foto: Tw.

El transporte "tiene que asegurar de forma más eficiente la movilidad de las personas y la logística de sus bienes a nivel tecnológico, y debe ser económicamente sostenible y ambientalmente sustentable"

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, consideró este jueves unla idea de volver a privatizar los trenes planteada por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y remarcó que los países desarrollados "tienen un sistema de transporte público-privado" en el que "son los Estados los que definen las políticas de articulación de los diferentes modos de transporte".En declaraciones a Télam Radio, Sasia advirtió que "el tema ferroviario" no se puede "tomar aislado de los otros modos de transporte" y sostuvo que la actividad de los trenes "requiere claras políticas de Estado integrales y estables".El gremialista rechazó también otros dichos pronunciados por Milei en la misma entrevista, otorgada al canal América 24, dondeA modo de réplica, Sasia afirmó que en esa época, previa a la nacionalización de los ferrocarriles dispuesta por Juan Domingo Perón, "los trenes en Inglaterra eran del Estado".Además, insistió en la necesidad de que la Argentina cuente con "un plan integral, transversal, federal y prospectivo que redunde en una política de Estado para el desarrollo de la infraestructura, del transporte ferroviario y los demás modos, sin ideologías de ningún tipo".En este sentido, el dirigente de la UF y a la vez titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) aseguró que el Estado nacional cuenta con la ley 27.132/15, que declaró de interés público la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas al igual que la renovación de la infraestructura ferroviaria.Para Sasia,, y apuntó que para la Argentina es fundamental tener realmente "una red (de trenes) desarrollada".Consultado por las declaraciones de Milei, el dirigente sindical cuestionó a los postulantes a cargos electivos que hablan "livianamente" de cuestiones ferroviarias o de la problemática del transporte: "Nadie ha puesto en el debate público o del Congreso qué modelo de transporte o qué matriz de transporte necesita la Argentina para desarrollarse, para crecer, tener más producción y generar empleo".También cuestionó que haya candidatos y dirigentes que en momentos de elecciones "estigmatizan" a la actividad ferroviaria y a sus trabajadores, muchas veces "desde el desconocimiento"."Hay que decir realmente a las claras", exhortó el titular de la UF.Finalmente, subrayó que desde el transporte de pasajeros ferroviario se debe también aportar a la "cuestión social", una problemática que está muy "arraigada al trabajador, al que busca empleo, al estudiante, al jubilado", sostuvo el sindicalista a Télam Radio.En un documento oficial firmado por Sasia y el secretario Administrativo, Néstor País, el sindicato afirmó que "los grandes países desarrollados tienen un sistema de transporte público privado, y son los Estados los que definen las políticas de articulación con los modos de transporte", y"A tal punto que. No es posible tomar el tema de los servicios ferroviarios de forma aislada respecto de los otros modos de transporte, ya que ese sector clave requiere políticas de Estado estables e integrales", subrayaron.Los sindicalistas añadieron que la Argentina "no tiene desde hace 70 años una política de ese tipo, por lo que se impone un plan integral, transversal, federal y prospectivo que redunde en una estrategia de Estado para el desarrollo de la infraestructura del sistema, que debe ser declarado de interés público nacional y ser objetivo prioritario"."La política federal del sector tiene que asegurar de forma más eficiente la movilidad de las personas y la logística de sus bienes a nivel tecnológico, y debe ser económicamente sostenible y ambientalmente sustentable. Se impone una profunda visión estratégica, y el Estado tiene que tener activa participación en su desarrollo integral y apuntar a fortalecer la industria y la mano de obra nacional", dijeron.El Estado debe organizar el sistema con "los privados y promover inversiones, vigencia tecnológica y eficacia operativa para las necesidades de la sociedad y de la economía", enfatizaron, y afirmaron que hay que asegurar "el equilibrio de cada modo de transporte en las actividades para las cuales tiene ventajas comparativas y competitivas".Por último,en sus respectivas áreas según operatividad, costos y rendimiento a escala, sean ferroviarios, viales, fluviales o aéreos.