La Canasta de Crianza ya fue tomada como indicador en 19 fallos para el pago de cuota alimentaria

Sol Prieto: "En 3 de cada 5 de estos hogares no se percibe la cuota alimentaria en tiempo y forma" / Foto: Victor Carreira.

¿Qué es La Canasta de Crianza?

La canasta de crianza durante septiembre de 2023 se valorizó en:

- $141.320 para menores de 1 año.

- $166.877 para infantes de 1 a 3 años.

- $134.600 para el tramo de 4 a 5 años.

- $169.570 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

El índicador-elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)- ya fue tomado como referencia en 19 fallos judiciales por litigios de incumplimiento de cuota alimentaria en 10 provincias del país.Esta situación convierte al indicador en unay el mundo en materia de derechos de los niños, dijo a Télam la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto."En el país, donde viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, esto es", señaló la funcionaria, tras lo cual remarcó que"Esto significa que, de acuerdo a una encuesta de Unicef, en concepto de cuota u obligación alimentaria, y en un 12% restante se percibe de manera esporádica lo que le parezca al progenitor", completó Prieto.La Canasta de Crianza, que comenzó a ser publicada de manera regular en mayo pasado, tiene comoal momento de dictaminar en casos de demandas por, de manera deEl indicador releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales y, por el otro, el costo del cuidado para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.El, tomando el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses para la medición de la pobreza.Asimismo, para calcular lasdel Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.En septiembre pasado, el costo de la Canasta de Crianza fue de $ 141.320 para los niños menores de un año; de $ 166.877 para los de entre uno y tres años; de $ 134.600 para las criaturas de entre cuatro y cinco años; y de $ 169.570 para los que tienen entre seis y doce años.Algunas de las provincias en las que fueron emitidos fallos tomando como referencia la Canasta de Crianza son San Luis, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, CABA, Buenos Aires y Santa Fe.Los datos sobre el uso del índice Canasta de Crianza cobran fuerza en medio de la discusión desatada a partir de la propuesta anunciada por la candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine , para que los, de manera de no hacerse cargo de un hijo no deseado.Al ser consultada sobre las propuesta de la dirigente libertaria, Prieto dijo "desde el Gobierno estamos impulsando medidas para, al revés de lo que propone Lemoine, impulsar el cumplimiento de la cuota u obligación alimentaria a través de una herramienta muy importante que es pionera en el mundo, como es la índice crianza, que es un valor de referencia para que los jueces y juezas puedan tomarlo justamente a la hora de dictaminar".En ese marco, recordó la funcionaria que el índice también sirve en los casos que necesitan una actualización de la cuota, alimentos provisorios o incluso en casos en los que los progenitores tengan ingresos informales y no se pueden comprobar.