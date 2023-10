"Las ideas de Milei no se aplican en ningún lado del mundo porque no funcionan"

Foto: Camila Godoy.

Un repaso sobre su vida

El gobernador cordobés y candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País (HNP),, sostuvo que las propuestas del aspirante presidencial de la ultraderecha Javier Milei (La Libertad Avanza) “no se aplican en ningún lado del mundo porque no funcionan” y además vaticinó que en las elecciones generales de este domingo “vamos a tener mucho apoyo porque desde los debates venimos creciendo”.Schiaretti formuló estos conceptos en una entrevista publicada en Neura Media con el periodista Alejandro Fantino, en la cual expuso sus principales propuestas de gobierno y cuestionó al resto de los candidatos presidenciales “por ser todos del AMBA y tener una mirada de la ‘República del AMBA”.Para "el Gringo" Schiaretti, “porque hay 3,7 (puntos) de evasión impositiva, 3,1 de subsidios mal dados, 1,9 de superposición de funciones y 1,5 de déficit de las empresas públicas del Producto Interno y por eso digo que no tiene necesidad de ir a un brutal ajuste porque hay más de 10 puntos para mejorar”.Al ser consultado sobre la iniciativa de dolarización que impulsa el candidato libertario, el experimentado dirigente peronista señaló que“Es mentira que con la dolarización termina con la inflación. Milei va a tener inflación en dólares si gasta más de lo que ingresa”, apuntó.Durante la entrevista, Schiaretti aseguró: “Estoy preocupado por cómo está el país porque estamos al borde la hiperinflación y (el ministro de Economía y candidato a presidente oficialista, Sergio) Massa le echa leña al fuego para que sigan aumentando los precios rumbo a la hiperinflación”.En ese sentido, consideró que, dijo en referencia a los dichos de Milei sobre el valor del peso y la renovación de plazos fijos.Sobre su bajo nivel de conocimiento, Schiaretti lo adjudicó a que “en los últimos años se ha agudizado en las provincias que miran los programas de la ciudad de Buenos Aires”Por eso,, fustigó.Respecto a sus expectativas para el próximo domingo, el mandatario cordobés destacó que “en la calle de Buenos Aires me paran, me piden una foto y me dicen que me van a votar, por lo que creo que nos va a ir mucho mejor de lo que dicen las encuestas, porque después del debate hemos crecido mucho”.“En el debate solo expuse lo que hicimos en Córdoba y lo que podemos aplicar y me mostré como soy”, dijo entre risas al recordar los memes que colmaron las redes sociales durante el primer debate por sus reiteradas referencias a la provincia de Córdoba.En ese sentido, SchiarettiTambién propuso “eliminar las retenciones agropecuarias, llevando a la mitad el 10 de diciembre y al final del primer año los dejo en cero”.Asimismo, dijo que impulsará que “el Banco Central no financie más al Tesoro Nacional, con la presidencia del organismo en manos de la oposición”., aseguró el gobernador cordobés que busca la presidencia por Hacemos por Nuestro País.Sobre su vida militante, Schiaretti contó: “Yo nací peronista y aprendí a leer con el libro del Primer Plan Quinquenal, que me enseñó mi vieja a los 4 años”.“Yo fuiy era dirigente estudiantil cuando fue ely estaba ahí con los dirigentes como (Agustín) Tosco y Atilio López. Era uno de los 4 dirigentes que organizábamos el movimiento estudiantil porque en esa época, en la dictadura de (Juan Carlos) Onganía estaban prohibidos los centros de estudiantes”.Y continuó: “Apoyábamos cualquier acción contra la dictadura hasta el 25 de mayo de 1973. Pero. Yo era delegado de empleados públicos de Córdoba cuando fue el derrocamiento del gobernador Ricardo Obregón Cano. En ese momento comenzó a operar la Triple A en la provincia y me detuvieron varias veces. A fin del 74 me fui a vivir a Neuquén, donde estaba cuando fue el Golpe de 1976”.“Ya”, recordó.En ese punto, Schiaretti sostuvo que “de toda esa tragedia, todos tenemos que aprender y cuidar la democracia sobre todas las cosas. Yo defiendo a los derechos humanos, pero me niego rotundamente que quieran cooptar políticamente a los organismos de derechos humanos”.y siempre tenemos que recordar los crímenes de lesa humanidad para que no se vuelvan a repetir. Eso es lo importante, pero debemos continuar con la vida porque no podemos estar anclado en el pasado. Nosotros aprendimos del valor de la democracia”, concluyó.