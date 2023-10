Frente a las elecciones, estudiantes ratificaron la defensa de la educación pública

Defensa de la educación pública VER VIDEO

"Creemos que la educación pública es importantísima para la Patria y no podemos dejar que este tipo de propuestas que plantea Javier Milei sigan avanzando", plantearon los estudiantes

Estudiantes de las escuelas secundarias de gestión pública de la ciudad de Buenos Aires y de los colegios preuniversitarios con sede en el distrito realizaron este jueves una conferencia de prensa para ratificar su defensa a la educación pública frente a las elecciones generales que se celebrarán este domingo."Los pibes de la escuela pública decimos que esto no puede estar en la mesa de discusión, un sistema de vouchers que profundiza la brecha educativa, mercantiliza la educación y nosotros venimos a este sistema educativo", señaló en diálogo con Télam Lena Hartmann, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA).sentenció durante la conferencia de prensa realiza al medio día en la puerta del establecimiento ubicado en Bolívar al 200.Asimismo, la joven destacó que "somos los estudiantes los que damos las luchas por la educación, fueron los pibes en el 76, los que lucharon por el boleto estudiantil, somos nosotros los que luchamos por las notebooks con los proyectos que hay, como el de Justicia digital, entonces si quieren mejorar la educación nos tienen que escuchar a nosotros también, pero de ninguna manera es con la privatización de la escuela pública ni con el sistema de vouchers".Por su parte, Federico Lavagnino de la escuela Juan Pedro Esnaola aseguró que "tenemos que construir una alternativa, podemos construir un modelo de país distinto, un modelo de educación distinto. La frustración de estos últimos ocho años es completamente comprensible porque también vemos nuestros colegios"."Vemos que en el día a día se nos caen los techos, que no alcanzan las viandas, que nuestros docentes están trabajando en pésimas condiciones, pero estamos completamente seguros que el modelo de voucherización que propone Milei es completamente inviable, es un modelo que va a aumentar la brecha, que va a hacer que muchos colegios que no son ´rentables ´ para las lógicas del mercado y la acumulación de la ganancia dejen de existir", agregó el estudiante.Y concluyó:"Hay un montón de cosas que tenemos que poder poner en cuestión y también proponer, no quedarnos solamente en el rechazo y en la defensa de lo existente, tenemos que volver a poner en discusión el sentido que tiene la escuela desde un lugar pedagógico".Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes estudiantes de distintos colegios públicos de la Ciudad que además de expresar el rechazo a estas propuestas de políticas públicas sobre la educación, convocaron al resto de los estudiantes a organizarse y debatir en los distintos establecimientos.