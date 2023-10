"Viene un tiempo de convocar a los mejores en un Gobierno de unidad nacional"

"Voy a ser un Presidente con mucha empatía por los problemas de la gente"

Massa afirmó que a partir del 10 de diciembre, si triunfa en las elecciones, va a ser "un presidente autónomo y con mucha empatía por los problemas de la gente", y estimó que "el año que viene va a ser un muy buen año en reducción de inflación, gobierne quien gobierne".



"Si los argentinos me eligen presidente, tienen que estar tranquilos que, a partir del 10 de diciembre, voy a ser un presidente autónomo, con capacidad de decisión, conocimiento del Estado, y, sobre todas las cosas, con mucha empatía por los problemas de la gente", dijo Massa en el programa del periodista Samuel 'Chiche' Gelbung en Crónica TV.



Antes del cierre de campaña en una fábrica, Massa manifestó: "Estamos dando vuelta la idea derrotista de que Argentina es un país de mierda porque eso no es verdad, pero lo han instalado como una idea".



"Estamos dando vuelta que Argentina no puede tener un proyecto propio de industria. Estamos dando vuelta que Argentina es un país aislado del mundo porque abrimos mercados en Estados Unidos, China y varios del mercado europeo", vaticinó.



A la hora de hablar de los jubilados, Massa sostuvo que "con el programa de la candidata (Patricia) Bullrich, los jubilados cobrarían 50 mil pesos menos, porque cada vez que la inflación le ganó al sueldo de ellos, se le dio un bono para reforzar el salario. Ellos no quieren los bonos y eso perjudicaría a los jubilados".



También el candidato de La Libertad Avanza Javier "Milei perjudicaría a los jubilados porque quiere terminar con los remedios gratis y que vuelvan las AFJP".



"Esta campaña fue particular porque aparecieron ideas que en las redes parecían simpáticas, pero cuando las bajabas a tierra, en la vida real de la gente, eran un dolor de cabeza", remarcó.



En un balance de la administración nacional, el ministro de Economía consideró que "este Gobierno tuvo muchos problemas, muchos errores y generó mucha frustración a muchos que nos votaron en 2019 tras el fracaso y el endeudamiento criminal de (Mauricio) Macri".



En ese punto, el candidato peronista remarcó: "Mi gobierno va a ser distinto a este".