Cafiero calificó como "ofensiva" la propuesta de LLA de romper relaciones con el Vaticano

El canciller consideró que la postura de LLA "no representa en nada el sentimiento de los argentinos y las argentinas" / Foto: X

La propuesta de Milei de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano es marginal, ridícula y ofensiva.



No representa el sentimiento de los argentinos y las argentinas ni la tradición amistosa de nuestra política exterior fundada en el respeto a todos los cultos. pic.twitter.com/2YylwyJquA — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 19, 2023

El canciller Santiago Cafiero calificó este jueves de "marginal, ridícula y ofensiva" la propuesta de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras el argentino Jorge Bergoglio sea el Papa, expresada el miércoles durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), y consideró que esa postura"Es una expresión marginal, ridícula, que no tiene nada que ver con lo que son las relaciones que edifica la Argentina con el resto de los países y, por supuesto, con el Vaticano. Además es ofensiva y no representa en nada el sentimiento de los argentinos y argentinas", dijo Cafiero en declaraciones a Télam Radio.En el marco del cierre de campaña que realizó anoche el candidato presidencial de LLA, Javier Milei, en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch pidió "cortar relaciones con el Vaticano"."Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente (Julio Argentino) Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario", afirmó Benegas Lynch, quien es calificado por Milei como "un prócer del liberalismo".Las declaraciones ya cosecharon el repudio desde diversos espacios políticos e incluso de representantes de la Iglesia católica, como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.Para Cafiero, esas declaraciones responden a una "búsqueda permanente" dentro de LLA de "seguir ofendiendo al Papa y a sus acciones, cuando es alguien inmenso que está trabajando para que se reanude la paz en el mundo".El titular del Palacio San Martín dijo, además, que "tiene que ver con esa verborragia de odio, de señalar, de pararse en un status moral del que carecen" y consideró que aparte muestra un "desconocimiento tremendo del mundo hoy, que edifica puentes y no los destruye, que sostiene el multilateralismo"."El multilateralismo -agregó el canciller- es el especio que existe para que los países tengan intercambio, diálogo y señalen malestares, pero es un ámbito para discutir y que ese ejercicio sea a partir de las palabras y no de la fuerza".Según Cafiero, "quienes quieren a una Argentina aislada están a contramano de lo que mundo está necesitando", porque la resolución de las tensiones globales se logra, sostuvo, a partir del "diálogo y la negociación entre países".En esa ocasión, también apuntó contra el Papa Francisco porque tiene "afinidad con los comunistas asesinos".Y agregó: “No solo no voy a hacer negocios con China; no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (El presidente ruso Vladimir) Putin no entra ahí. Lula (Da Silva) no entra ahí"."Un aislamiento y romper relaciones" con otros países, analizó el canciller Cafiero, "tiene un costo enorme desde el punto de vista de las exportaciones y los intercambios comerciales. Es parte de un gran desconocimiento que tienen de las relaciones exteriores y de la interdependencia que se ve en el mundo", indicó.