Osteoporosis: el 20% de los hombres corre riesgo de fracturas luego de los 50 años

Si bien las mujeres tienen mayor prevalencia luego de la menopausia, en la actualidad se sabe que lay, de hecho, se estima que uno de cada cinco presentará una fractura por esta causa, indicaron especialistas en el marco del Día Mundial de esta enfermedad que se conmemora este viernes."La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del hueso, lo que conlleva a un aumento del riesgo de fracturas", indicó a TélamLa especialista explicó que "el hueso se renueva normalmente en su totalidad cada 10 años aproximadamente, en un proceso de 'resorción' y formación ósea acoplados; lacon la que el organismo es capaz de reemplazarla, generando una pérdida neta de esa masa"."Como consecuencia de esto "los huesos se vuelven más frágiles y un golpe o caída puede ocasionar una fractura", detalló y añadió que "si bien afecta a todos los huesos del cuerpo, las fracturas se producen con mayor frecuencia en la cadera, las vértebras y las muñecas, y también se dan en la pelvis y parte superior del brazo".Su prevalencia es altísima:por osteoporosis después de los 50 años.Sobre este último punto, Díaz recordó que "durante mucho tiempo, se consideró a la osteoporosis como una enfermedad 'exclusiva' de mujeres luego de la menopausia, pero hace unos años ya se sabe que los hombres también pueden desarrollar osteoporosis"."De hecho -añadió- un tercio de las fracturas de cadera y alrededor del 40% de las fracturas vertebrales se producen en hombres, a nivel mundial. Si se habla en términos de probabilidad,".En el Hospital de Clínicas, la médica señaló que "casi 1 de cada 4 fracturas de cadera por osteoporosis, que ingresaron al hospital en los últimos dos años, fueron en varones"."Sin embargo, existe un muy bajo índice de diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en varones", alertó.En referencia a ello,(SAN), detalló que, además de la edad que constituye el más importante y no es modificable, los antecedentes familiares o historia de osteoporosis en un familiar cercano también son factores de riesgo de mucho peso."Dentro de los factores de riesgo modificables, la determinación de la valoración corporal permitirá establecer el fenotipo de cada uno: los de mayor riesgo son los de baja estatura y poco peso, con huesos pequeños y poca masa grasa y muscular", describió.Y explicó que "esto se debe a que el tejido adiposo es capaz de sintetizar estrógenos a partir de la actividad de la lipasa que es una hormona sensible; esto justifica porqué en las mujeres menopáusicas no es aconsejable un descenso importante de peso".En términos de cómo acompañar ese proceso, Torresani indicó que a modo de prevención de la osteoporosis, "se desalienta a la mujer a alcanzar el peso ideal que correspondería a su talla,que le dará ese margen de 4 a 5 kilos de más, capaces de sostener en un mínimo la producción estrogénica".Otro factor de riesgo es la baja ingesta de calcio y déficit de vitamina D: ", del mismo modo que durante la gestación y la lactancia, por la obligada mayor necesidad de estos nutrientes", sostuvo.Y explicó que "la vitamina D favorece la absorción intestinal del calcio consumido y lo deposita, junto con fosfatos, en el esqueleto, siendo esencial para una correcta formación y mineralización de la matriz ósea"., son estrategias fundamentales en la prevención de la osteoporosis. Se ha calculado que el incremento de un 5% de la masa ósea en la juventud, puede reducir un 40% el riesgo de desarrollar la enfermedad", sostuvo la especialista de la SAN.También el, y la ingesta de algunos fármacos por tiempo prolongado tales como los corticoides pueden incidir negativamente.En este mismo sentido, Díaz señaló que "la prevención y tratamiento de la osteoporosis se enfoca en la corrección de los factores de riesgo, una adecuada alimentación que incluya calcio y proteínas, corregir la deficiencia de vitamina D y mantener una musculatura fuerte, considerando una unidad músculo-hueso, a través de ejercicios periódicos y progresivos para fortalecer los músculos, la coordinación, la postura y el equilibrio; además, según el caso, se podrá adicionar un tratamiento farmacológico específico".Finalmente, en el contexto del bajo diagnóstico en varones, el Clínicas diseñó una campaña abierta a la comunidad para evaluar la salud ósea y muscular en mayores de 50 años quesector A del centro de salud (entrada por Avenida Córdoba).La campaña consistirá en una encuesta para evaluar los factores de riesgo, una evaluación de la masa ósea y la masa y fuerza muscular, a través de una densitometría y un laboratorio para ver los niveles de vitamina D en sangre. La densitometría se realizará ese mismo día y por la disponibilidad de turnos, en otros individuos se los programará para la semana siguiente.