Evacuaron ocho aeropuertos y el Palacio de Versalles por amenazas de bomba

Suspenden hasta nuevo aviso los MTV Europe Music Awards

La entrega de premios MTV Europe Music Awards 2023, que estaba prevista para el próximo 5 de noviembre en París, fue cancelada por el conflicto armado entre Hamas e Israel, informaron los medios internacionales.



"Dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no seguir adelante por precaución para los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fanáticos y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para que el espectáculo cobre vida", anunciaron los organizadores en un comunicado recogido por el sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter.



"Mientras observamos cómo se desarrollan los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza -agregaron- este no parece un momento para una celebración global. Con miles de vidas ya perdidas, es un momento de duelo".



La ceremonia, originalmente programada para el 5 de noviembre en el Centro de Exposición París-Nord Villepinte, iba a contar con las actuaciones de Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, David Guetta, Kid Laroi y Jung Kook de la banda de K-pop BTS, entre otros.



Taylor Swift era la artista más nominada, en siete categorías, seguida de Olivia Rodrigo y SZA en seis cada una. Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus y Nicki Minaj obtuvieron cuatro nominaciones cada una.



Si bien no hay fecha prevista para la reprogramación, desde la organización estimaron que el evento se reanudará en 2024.