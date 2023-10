Para Agustín Pichot, el rugby "no es un juego global"

Agustín Pichot / Foto: Archivo.

“Intenté venir y ayudar, pero las Seis Naciones me bloquearon porque están amenazados. Vamos gente, no es algo que dé miedo: yo amo este juego” Agustín Pichot

El exrugbier y excapitán de Los Pumascriticó este jueves el sistema de competitividad del rugby mundial en el que "nada cambió" desde 2019, en medio del desarrollo del Mundial de Francia.“Desde Japón 2019 hasta ahora nada ha cambiado., podemos decir que Portugal le ganó a Fiji ahora en el Mundial, pero creo fuertemente que. Un montón de uniones están tratando de mantener”, apuntó Pichot en una entrevista con el diario británico Daily Mail.“Intenté venir y ayudar, pero las Seis Naciones me bloquearon porque están amenazados. Vamos gente, no es algo que dé miedo: yo amo este juego”, explicó desde Francia donde sigue la participación argentina en el Mundial.Pichot, que fue parte del crecimiento de Los Pumas adentro y afuera de las canchas, compitió en 2020 en elecciones por las presidencia de World Rugby contra Bill Beaumont, quien se presentó para un segundo mandato. El triunfador fue el inglés, por 28 votos a 23.“Bill vino a la Argentina el año pasado y le dije que me postulé contra él debido a que él quería seguir un camino (en el que el rugby) no se expandiría, ni sería global. Es algo que se puede ver ahora: nada ha cambiado”, contó."¿Qué sentido tiene que Uruguay llegue dentro de cuatro años (a la Copa del Mundo) y que no juegue un partido relevante en ese tiempo? En la primera semana de 2027 serán aplastados. Entonces, van a tener un partido decente y todos van a decir que es fantástico ver los colores y la pasión de Uruguay.”, afirmó.