Más de 600.000 sanjuaninos votarán para elegir senadores y diputados

Foto: Rubén Paratore.

Unión por la Patria

Juntos por el Cambio

La Libertad Avanza

Elecciones 2023

🕙 Toda la información y las últimas noticias sobre los comicios en el país.

San Juan elegirá este domingo a tres senadores y tres diputados nacionales así como un representante al Parlasur, en conjunto con las elecciones presidenciales.En la provincia cuyana competirán cinco espacios que lograron superar el piso del 1,5% de los votos en las PASO del 13 de agosto, dos de ellos con boleta corta.Según los datos de la justicia electoral, están habilitados para votar 603.276 ciudadanos, empadronados endistribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia.En el oficialismo local, el Frente Unión por la Patria -que apoya las candidaturas a presidente y vice del actual ministro de Economía, Sergio Massa y el jefe de Gabinete Agustín Rossi- lleva como candidato a senador en primer término al actual gobernador, acompañado de la dirigente de la juventud del PJUñac se presenta para senador, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no le permitió candidatearse por un periodo más como gobernador.En la misma lista va como candidato a diputado nacional en primer término, el actual secretario de Deportes de la provincia,, en compañía dey como parlamentario del Parlasur al funcionario de Desarrollo Humano,Juntos por el Cambio competirá con la lista que lidera el gobernador electo,-que adhiere a la candidatura presidencial de Patricia Bulrrich- y lleva como candidatos para senadores nacionales a los dirigentes del Partido Producción y Trabajo,Para diputados nacionales propone a la diputada provincial, también del partido que fundó el senadory que pertenece al equipo del vicegobernador electo,, en segundo lugar el diputado localdel PRO y a la dirigente, mientras que para el Parlasur, propone a Claudia Sarmiento.La libertad Avanza (LLA) -que en las PASO de agosto fue la fuerza mas votada en San Juan y que apoya la candidatura presidencial del libertario Javier Milei- no tuvo internas y lleva como candidatos a senadores al contador, ambos sin experiencia política anterior.La fuerza libertaria de San Juan, propone para diputado nacional a un ex diputado provincial y veterano dirigente del partido Acción por una Democracia Nueva (ADN) a, acompañado dedel mismo partido y para el Parlasur a la debutanteCompetirán con boleta corta, el, que lleva la candidatura presidencial de Myriam Bregman; y, que postula al cordobés Juan Schiaretti a la Casa Rosada.