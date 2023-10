Palestinos de Gaza esperan la ayuda prometida en medio de más hostilidades

Se espera la primera entrega de ayuda a la Franja de Gaza

Hamas alertó que aún no entró a Gaza la ayuda prometida

El primer ministro británico, en Israel

Tensiones en Cisjordania

Las organizaciones humanitarias advirtieron sobre la situación cada vez más acuciante de los palestinos en la Franja de Gaza, donde, en medio de nuevos bombardeos israelíes y de más ataques con cohetes desde Gaza a Israel.“Hemos llegado a un punto en el que el agua es nuestra principal prioridad. En la actualidad, se calcula que el 60% de los habitantes de Gaza, más de un millón de personas, viven a la intemperie, sin acceso a agua ni atención sanitaria", señaló este jueves Guillemette Thomas, coordinadora de, en un comunicado, en el que aseguró que, "sin electricidad, muchos pacientes morirán".Por su parte, laadvirtió que, donde barrios enteros fueron arrasados y hay "una crisis sanitaria al borde de la explosión", según consignó el diario británico The Guardian.Los camiones que transportan ayuda humanitaria para este pequeño enclave de 2,3 millones de habitantesEl presidente de Estados Unidos,, que visitó Israel el miércoles, afirmó que su homólogo egipcio,, había aceptado el cruce de hasta 20 camiones a Gaza.Será la primera entrega de ayuda a la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista palestino Hamas realizó un ataque sin precedentes contra Israel, donde, en su mayoría civiles, yDesde entonces,que han desplazado a un millón de civiles dentro del enclave palestino, mientras miles de soldados israelíes se preparan para una incursión terrestre.Con los, el Ministerio de Salud de Gaza, que está controlada por Hamas, elevó este jueves ay a 12.493 la de los heridos.De los fallecidos, al menos 1.524 son menores de edad, 1.000 son mujeres y 120 son ancianos. Entre los heridos hay 3.983 niños y adolescentes, y 3.300 mujeres, agregó el Ministerio de Salud.y su único acceso restante es el paso fronterizo de Rafah, que tuvo que ser cerrado por ataques israelíes.El vocero de Hamas para el paso de Rafah, Wael Abu Omar, dijo este jueves desde esa ciudad del sur de la Franja que,Decenas de palestinos con doble nacionalidad se hacinaban este jueves en el cruce fronterizo con la esperanza de que se autorice el paso."Estamos listos con nuestras valijas", dijo Mohammed, de 40 años, que trabaja para una institución italiana y lleva tres días esperando con su familia para cruzar la frontera, a la agencia de noticias AFP.Tras su visita a Israel e intensos contactos telefónicos con Egipto, Biden dio a conocer que un número limitado dea partir del viernes, luego de que se reparen caminos por donde deben circular los vehículos."Queremos que pase el mayor número posible de camiones. Creo que hay unos 150", dijo el mandatario estadounidense el miércoles por la noche. No obstante, indicó que la entrada de un segundo convoy dependería de "cómo vaya la distribución del primero".Por decirlo claramente, "si Hamas (los) confisca o no los deja pasar (...) entonces será el fin", advirtió Biden durante una escala en Alemania de regreso a Washington.El Ejército israelí dijo este jueves que atacó cientos de objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo puestos de lanzamiento de misiles antitanques, túneles, infraestructura de inteligencia y centros de mando.Uno de los ataques israelíes mató al menos a 13 personas y dejó otras 25 desaparecidas en la ciudad de Khan Yunis, dijo el director general de los hospitales del enclave palestino, Mohammad Zaqout, a la cadena CNN., por su parte, dijo quede 64 años, viuda del fallecido fundador del movimiento islamista Abdel Aziz Rantisi,en un bombardeo israelí en Jabaliya, en el norte del enclave.A la vez, eldijo que, una organización designada terrorista en Israel.Pese a los ataques en Gaza,, donde este jueves volvieron a caer varias andanadas tras un cese de más de 15 horas que coincidió con la visita al país de Biden.Dos de los cohetes cayeron en la sureña Sderot sin causar daños ni víctimas, dijo el Gobierno local. La mayor parte de la población de Sderot, cerca de la Franja de Gaza, ha abandonado la ciudad por las hostilidades.Más cohetes fueron lanzados a Tel Aviv y sus áreas suburbanas, mucho más al norte que Sderot, sin que hubiera informaciones de daños ni de víctimas.Las sirenas antiaéreas sonaron asimismo en las también costeras ciudades israelíes de Ascalón y Ashdod, al norte de Gaza, sin que hubiera informaciones inmediatas de sus consecuencias.En tanto, el primer ministro británico,, llegó este jueves a Israel para manifestar su solidaridad al Gobierno y el pueblo israelíes y pedir el ingreso de ayuda a Gaza y el fin de la escalada bélica.El británico es el tercer líder mundial en realizar una visita de solidaridad a Israel, tras el presidente Biden y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz., reunidos en El Cairo,Los mandatarios acusaron a Israel de infligir una la Franja de Gaza a través del "asedio, el hambre infligido y el desplazamiento forzado" de sus habitantes, según dijo el Gobierno jordano en un comunicado.Por su parte, Rusia alertó sobre el riesgo de que la guerra entre Israel y Hamas derive en un conflicto regional, al tiempo que informó sobre el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza."En lo relativo a la Franja de Gaza, el riesgo de que esta crisis derive en un conflicto regional es bastante grave", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, quien resaltó que Moscú "está observando el intento de culpar de todo a Irán, lo cual es bastante provocador".Las tensiones también se mantienen en Cisjordania, los otros territorios palestinos, que están bajo ocupación israelí, y donde fuerzas israelíes mataron este jueves a siete palestinos en distintos incidentes, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina.Al menos 73 palestinos murieron en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes o colonos desde que estalló el conflicto el 7 de octubre, indicó la misma fuente.La frontera con Líbano tampoco se libra de las hostilidades, y registra cruces diarios de disparos entre el Ejército israelí y el grupo islamista libanés Hezbollah.