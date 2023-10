Titular de Trenes Argentinos: "En manos privadas, fue cuando peor estuvo el sistema ferroviario"

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura/ Foto: Gustavo Amarelle

El, sostuvo este jueves que el candidato por, hace un planteo "desde el desconocimiento" cuando dice que, en caso de acceder a la Presidencia, va a privatizar los ferrocarriles y recordó que, "cuando peor estuvo el sistema ferroviario en la Argentina, fue cuando era manejado por empresas privadas"."Definitivamente, si uno escucha a quien esgrime esas palabras, se da cuenta de que vienen de quien piensa que las Malvinas no son argentinas, que hay que arancelar la educación pública y que lo plantea desde el desconocimiento, porque cuando peor estuvo el sistema ferroviario en la Argentina fue cuando era manejado por empresas privadas. A lo que apuntan es a eliminar el sistema ferroviario, como fue en los '90", señaló Marinucci esta mañana en declaraciones a la radio AM 990.Al respecto, recordó que, ", sin mantenimiento de las unidades, a raíz de la privatización instrumentada por el gobierno de Carlos Menem"."No nos sorprende lo que plantea Milei -agregó-, porque está siguiendo la receta de lo que fue el menemismo paso a paso, con la receta del exministro Domingo Cavallo. En todo el mundo hay subsidios al transporte público", argumentó.Indicó Marinucci que "el objetivo del Estado en el manejo del sistema ferroviario no es obtener una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social", y advirtió que "Milei no quiere ser presidente de los argentinos" sino que "quiere ser el CEO de un conjunto de empresas que administre los servicios públicos".En ese sentido, manifestó: "Lo que, que pueda ir a trabajar, a estudiar y hacer todos los días de su vida de una manera en que el Estado le esté brindando un salario indirecto".Destacó el avance desarrollado por el gobierno del Frente de Todos en materia de recuperación del sistema de trenes de carga, recalcando quepor ferrocarril respecto del 2019".Explicó que, "de los 47 mil kilómetros de vías que había en el momento de la nacionalización de los ferrocarriles que instrumentó el general Perón, pasamos a los 16 mil que quedaron, en mal estado, tras las privatizaciones de Menem"."La industria nacional ferroviaria fue desarrollada sobre todo en la segunda presidencia de (Juan Domingo) Perón y ha sido modelo en el mundo", concluyó Marinucci.