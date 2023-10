El arzobispo porteño quedó "azorado y sorprendido" con la propuesta de La Libertad Avanza

El arzobispo porteño criticó a la propuesta de La Libertad Avanza. / Foto: AFP

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, manifestó estar "azorado y sorprendido"mientras el argentino Jorge Bergoglio sea el Papa, expresada este miércoles durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza., dijo el arzobispo este jueves en declaraciones a radio Perfil.En el marco del cierre de campaña que realizó el candidato presidencial Javier MIlei en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch pidió "cortar relaciones con el Vaticano"., afirmó el dirigente, quien es calificado por Milei como "un prócer del liberalismo".En respuesta, García Cuerva dijo:“Para los católicos la figura del Santo Padre, más allá de quien sea porque convencidos estamos de que acá interviene el Espíritu Santo, no es solamente una autoridad sino que es nuestro pastor, nuestro referente universal. Es por lo menos como impactante" la propuesta, consideró el arzobispo en sus declaraciones de esta mañana.Destacó también que, en un momento como el que están viviendo los argentinos, "yo quisiera romper las relaciones con la inflación, con la marginalidad", y aseguró que "hay que buscar puntos de encuentro", en lugar de este tipo de declaraciones "en las que nos encontramos con una nueva grieta".García Cuerva recordó que en el ejemplo que Benegas Lynch usó, en 1884, cuando se promulgó la Ley de Educación N° 1420, si bien el presidente Julio A. Roca le había retirado el permiso diplomático al nuncio apostólico de ese entonces,porque "este tipo de enfrentamientos no nos sirve"."Respeto cualquier motivación que tenga la gente para votar a su candidato", dijo el arzobispo porteño y agregó: "Peroy que eso lo hagan "en nombre de la libertad"., afirmó.En un mensaje de cara a los comicios del domingo, García Cuerva expresó: "Hay que animar a que vivamos el proceso eleccionario con esperanza. Votar con los valores del Evangelio"."No hay que dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, sino que también votar con los valores del Evangelio. Votar pensando en la solidaridad, los que más sufren. Votar pensando en que Argentina tiene que salir adelante. Para ello, propongo esto de que no dejemos el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, que también seamos cristianos a la hora de elegir", concluyó.