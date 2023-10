Xi Jinping pidió alto el fuego y un Estado palestino como solución al conflicto con Israel

Rusia alertó sobre el riesgo de conflicto regional en Medio Oriente

Rusia alertó este jueves sobre el riesgo de que la guerra entre Israel y el movimiento de resistencia palestino Hamas derive en un conflicto regional, al tiempo que informó sobre el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde cientos de miles de civiles están acorralados desde hace casi dos semanas por los combates.



"En lo relativo a la Franja de Gaza, el riesgo de que esta crisis derive en un conflicto regional es bastante grave", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, quien resaltó que Moscú "está observando el intento de culpar de todo a Irán, lo cual es bastante provocador".



"Creo que la cúpula iraní está adoptando una postura bastante responsable y equilibrada y está pidiendo que se evite que este conflicto se propague a toda la región y los países vecinos", destacó, citado por la agencia de noticias rusa Interfax.



Asimismo, manifestó la disposición de Rusia de "discutir cualquier propuesta constructiva" para poner fin a la guerra y destacó que el objetivo debe ser "lograr una reducción de las tensiones y normalizar la situación".



En ese sentido, confirmó contactos con Turquía para abordar la propuesta presentada por Ankara, que incluye un mecanismo de "garantías" para acabar con el conflicto palestino-israelí.



"Defendemos que cualquier postura esté fundamentada en un equilibrio de los intereses de las partes y que no se impongan los intereses de uno a expensas de los de los otros", dijo Lavrov desde Pyongyang, la capital norcoreana, adonde llegó ayer para una visita oficial tras la cumbre entre Kim Jong-un y Vladimir Putin a mediados de septiembre en Rusia.



Por otro lado, las autoridades rusas anunciaron este jueves el envío de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó la agencia de noticias Europa Press.



El Ministerio de Defensa Civil indicó que un avión de transporte pesado ya despegó del aeropuerto de Ramenskoye, cerca de Moscú, la capital, cargado de alimentos como arroz, azúcar, harina y fideos, entre otros, precisaron medios rusos.



El cargamento será entregado a la Media Luna Roja de Egipto para su envío a la población gazatí a través del paso fronterizo de Rafah después de que el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, anunciara que permitirá el tránsito de esta ayuda hacia la Franja de Gaza, consignó Europa Press.



No obstante, se desconoce la fecha exacta en que estos alimentos puedan ser finalmente suministrados debido a la complicada situación sobre el terreno.



El paso de Rafah sigue por ahora cerrado a pesar de los insistentes llamamientos a El Cairo para que ceda y facilite la entrega de ayuda.



Los suministros están acabándose en la Franja de Gaza a medida que continúan los bombardeos e Israel mantiene su completo bloqueo sobre la zona.



Está previsto que Egipto permita la entrada de unos veinte camiones a través del paso de Rafah ahora que Israel se ha comprometido a no obstaculizar esta medida siempre y cuando los suministros lleguen únicamente a la población local y no a grupos armados palestinos.



Por otro lado, la embajada rusa en Tel Aviv informó que el número de compatriotas caídos en medio de la nueva espiral de violencia entre Israel y Hamas se elevó a 19.



"Lamentamos informar que para el 19 de octubre, según la información actualizada de la parte israelí, 19 ciudadanos de la Federación de Rusia, que también tenían la nacionalidad de Israel, están muertos", comunicó a Sputnik la misión diplomática.



Precisó que al menos dos rusos se encuentran en la Franja de Gaza entre los rehenes secuestrados por Hamas mientras que siete más se dan por desaparecidos.