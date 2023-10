Alejandro Cloos aseguró que la vela puede "superar el medallero de Lima" en Chile 2023

Foto: Archivo Télam.

Foto: Archivo Télam.

#Vela⛵️¡Mateo Majdalani y Eugenia Bosco ganaron una plaza para Argentina para los Juegos Olímpicos París 2024!🔥



En el Mundial de La Haya, los nueve mejores países de la clase Nacra 17 lograron una cuota para la cita olímpica y el binomio argentino finalizó 9°.



📸Sailing Energy pic.twitter.com/IOhTHCAAIj — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) August 22, 2023

#Santiago2023 Desde la zona internacional de la Villa Panamericana, parte de la delegación argentina participa de la Ceremonia de Bienvenida e Izamiento de Banderas de los 41 países que estarán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.#EquipoARG 🇦🇷#ArgentinaEnSantiago2023 pic.twitter.com/YE6eKJ4iXO — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) October 17, 2023

(FAY), Alejandro Cloos,"Nuestro equipo tiene todas las posibilidades de igualar o superar el medallero de Lima 2019. Es muy fuerte, no solo en las clases olímpicas. También en las panamericanas como Snipe o Lightning presentamos equipos con altísimo nivel", enfatizó Cloos en una entrevista con Télam.Además, Cloos mostró su satisfacción por el trabajo realizado con el equipo olímpico en el Mundial de Países Bajos de agosto pasado, en el que la dupla integrada por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase Nacra 17 y Lucía Falasca logró la plaza para el país en Ilca 6.Cloos participó como entrenador de la FAY en seis JJOO (Atlanta 1996, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020) y en seis Juegos Panamericanos (Mar del Plata 95, Winnipeg 99, Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019).El 20 de noviembre de 2021, Cloos se consagró subcampeón mundial en la clase Gran Master -en la categoría de 55 a 65 años- de la especialidad de vela Laser Standart, denominada actualmente como ILCA 7, en Barcelona, España, y logró su mejor performance en campeonatos mundiales de la categoría, ya que la anterior fue en Canadá 2008 (14to puesto).-Destaco el acertado trabajo que se viene realizando en cada una de las flotas de nuestro equipo olímpico ya que, más allá de los números que reflejan resultados, que con dos plazas para París 2024 en primera instancia son muy buenos, vemos que tenemos suficiente nivel para conseguir varias más en los Juegos Panamericanos de Chile y en los mundiales del año que viene. Proyecto que, para fin de año, tendremos seis de las diez plazas olímpicas disponibles.-El equipo de Nacra 17, conformado por Mateo Majadlani y Eugenia Bosco, presentan un sostenido aumento de nivel desde los últimos dos años. Es un equipo con biotipo perfecto para la especialidad, tienen la destreza necesaria y están muy focalizados en los objetivos. Su plan a futuro es muy ambicioso, el que para este año se resume en entrenamientos en Valencia, entrenamientos en Algarrobo, Chile, Juegos Panamericanos, entrenamientos en Cagliari, dejando pocos días de descanso entre bloque y bloque. Para 2024, en tanto, se diseña un plan de entrenamiento, participación en competencias y preparación específica en Marsella (sede de vela de París 2024) muy ambicioso con objetivo de medalla olímpica.-Sabíamos que tanto Lucía Falasca como Luciana Cardozo habían alcanzado el nivel necesario para obtener la plaza. En La Haya, Lucía fue muy consistente en sus regatas, demostró el nivel que sabemos que tiene. El selectivo diseñado por la FAY busca mantener el equipo en competencia interna para promover el aumento de nivel de las deportistas. El selectivo terminará los primeros días de enero con la participación en el campeonato mundial de Ilca que se realizará en Mar del Plata.-Nos enfrentaremos con equipos muy fuertes como Brasil, Estados Unidos o Canadá que, al igual que nosotros, están trabajando para Paris 24.Trataremos de mantener nuestro nivel panamericano de ediciones anteriores, el cual sube de juego en juego.-Atletas varones, 9; atletas mujeres, 10. La única categoría que no cubrimos es el Sunfish masculino, que no tiene actividad en nuestro país. Nuestro equipo es muy fuerte, no solo en las clases olímpicas sino también en las panamericanas, como Snipe o Lightning, donde presentamos equipos con altísimo nivel.-En nuestro deporte, al no ser de marcas y desarrollarse con infinidad de variables (vientos, olas, corrientes marinas), es difícil proyectar resultados con certeza. Lo que podemos definir es que el equipo tiene todas las posibilidades de igualar o superar el medallero de Lima 2019.-Junto a Santiago Lange navega Victoria Travascio, y ambos son destacadísimos navegantes argentinos. Por supuesto la Federación tratará de sumar sus experiencias y conocimientos para el equipo París 2024.-En Marsella se hicieron todos los entrenamientos olímpicos entre la semana olímpica francesa, el preolímpico (test event) y La Haya. En Valencia se realizaron entrenamiento de pretemporada, el principal usuario de la estructura de Valencia es el equipo Majdalani/Bosco, que presenta un avance de nivel destacado.-La base de la vela juvenil en la Argentina tiene un muy fuerte arraigo institucional, donde los clubes afiliados a la FAY realizan grandes esfuerzos para que los jóvenes tengan estructura de entrenamiento y competencia. También hay un aporte directo de la FAY que tiene que ver con la gestión de apoyos económicos, cursos y entrenamientos nacionales, capacitación de entrenadores, organización de delegaciones a mundiales World Sailing, aporte de infraestructura como gomones, boyas y demás recursos para entrenamientos y clínicas, dentro de un universo de detalles de apoyo continuo.