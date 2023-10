Crece el repudio a La Libertad Avanza por sus dichos contra el Vaticano

El economista Alberto Benegas Lynch pidió cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Sin nombrarlo, el Papa Francisco alertó sobre Milei: "El Mesías es uno solo. Los demás son todos payasos de mesianismo"

"A veces dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa dice lo que dice el Evangelio", aseguró Bergoglio en una entrevista donde alertó sobre los peligros… — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 17, 2023

Para Cafiero la propuesta de LLA "es marginal, ridícula y ofensiva" El canciller, Santiago Cafiero, calificó de "marginal, ridícula y ofensiva" la propuesta de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras el argentino Jorge Bergoglio sea Papa, y consideró que esa postura "no representa en nada el sentimiento de los argentinos y las argentinas".



"Es una expresión marginal, ridícula, que no tiene nada que ver con lo que son las relaciones que edifican a la Argentina con el resto de los países y con el Vaticano. Además es ofensiva y no representa en nada el sentimiento de los argentinos y argentinas", dijo en declaraciones a Télam Radio.



Para Cafiero, esas declaraciones responden a una "búsqueda permanente" dentro de LLA de "seguir ofendiendo al Papa y a sus acciones, cuando es alguien inmenso que está trabajando para que se reanude la paz en el mundo".



"Es absolutamente marginal lo que están haciendo y no representa en nada el sentimiento de los argentinos. No la comparten en nuestro país, no es el sentimiento de los argentinos", insistió.



El titular del Palacio San Martín dijo además que "tiene que ver con esa verborragia de odio, de señalar, de pararse en un status moral del que carecen" y consideró que aparte muestra un "desconocimiento tremendo del mundo hoy, que edifica puentes y no los destruye, que sostiene el multilateralismo".

Milei le dijo "Maligno" al Papa, Benegas Lynch quiere cortar vínculos con el Vaticano. Milei no quiere comerciar con Brasil y China. Su política exterior es sinuosa y extravagante. El país se encerrará más, en vez de abrirse al libre comercio.

Más contradicciones de L.L. Atrasa. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 19, 2023

.@JMilei agrede a @SantoroLeandro como si fuera un enemigo y no un adversario. Tengo diferencias claras con Leandro, pero respeto mucho su trayectoria y sus ideas. La matriz autoritaria de Milei también le impiden ser más respetuoso con la Unión Cívica Radical, el partido de la… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 19, 2023

La propuesta de, expresada el pasado miércoles durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza En el marco del cierre de campaña que realizó en la noche del pasado miécoles por la noche el candidato presidencial de LLA, Javier MIlei, en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch pidió "cortar relaciones con el Vaticano". "Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario", afirmó Benegas Lynch, quien es calificado por Milei como "un prócer del liberalismo"., se pronunció en la noche del pasado miércoles al respecto en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) y propuso: "Y si prueba con leer tan solo el artículo 2 de la Constitución. Ofende a la grey católica y a la mayoría del pueblo argentino",(El diálogo con Cafiero)sobre la controvertida propuesta.sostuvo en su cuenta de la plataforma X que "Milei le dijo 'maligno' al Papa, Benegas Lynch quiere cortar vínculos con el Vaticano. Milei no quiere comerciar con Brasil y China" y agregó: "Su política exterior es sinuosa y extravagante. El país se encerrará más, en vez de abrirse al libre comercio. Más contradicciones de L.L. Atrasa"."En el afán de romper con todo lo existente en nuestro país, La Libertad Avanza demuestra una total falta de respeto por la diplomacia y la política exterior argentina, promoviendo una forma de gobierno autoritaria y destructiva en sí misma. Este domingo debemos elegir en qué Argentina deseamos vivir, entendiendo claramente las ideas que cada candidato representa. Tomémoslo con gran responsabilidad", expresó por su parte la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales porteña, Carmen Polledo.-cercana al Papa- aseguró en las redes que "como en cada cosa que proponen, LLA cree que rompiendo lo que encuentran a su paso, refundarán la Argentina" y añadió: "El Papa y el Vaticano son también sus objetivos. Porque en verdad no creen en la libertad de los pueblos y de los Estados sino en un autoritarismo que se lleva todo puesto".y el obispo de San Francisco (Córdoba), monseñor Sergio Buenanueva, realizó un posteo al respecto en su cuenta de la plataforma X."No falla. Cuando alguno o algunos -de norte a sur, de derecha a izquierda- no tienen propuestas consistentes que hacer se la agarran con los curas. En fin...", publicó en la red social, en la que explicó que "una cosa es la Santa Sede y otra el Estado de la Ciudad del Vaticano"."La Santa Sede es el obispo de Roma -el papa- que, por el oficio petrino, es principio de unidad visible de la Iglesia católica. El Estado de la Ciudad del Vaticano es el estado soberano en que tiene su asiento el papa",Por otro lado,al candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria,"Un personaje nefasto, Leandro Santoro, empezó a pedir que no nos dieran espacio en los medios a los liberales. Ahí me di cuenta de que a los liberales debíamos presentarnos y dar la batalla. Y aquí estamos y vamos a ganar. Pongamos este freno a los empobrecedores de siempre. Porque este modelo solo conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por eso estamos frente al momento histórico de llegar al punto de inflexión", dijo Milei anoche en su discurso.En respuesta,consideró que Milei agrede a Santoro "como si fuera un enemigo y no un adversario"."Tengo diferencias claras con Leandro pero respeto mucho su trayectoria y sus ideas. La matriz autoritaria de Milei también le impiden ser más respetuoso con la Unión Cívica Radical, el partido de la democracia y las instituciones", consideró Pullaro en un mensaje por la plataforma X que fue reposteado por el mismo Santoro en su cuenta personal.