Italia descartó "riesgo de atentados" y restringe los ingresos por la ruta balcánica

Frontera Italia- Eslovenia. / Foto: Archivo.

este jueves que hayaen el país en el marco del alza de seguridad en Europaanunciada este miércolesde personas"Sólo hemos cerrado Schengen en la frontera con Eslovenia para evitar que por la ruta de los Balcanes lleguen terroristas que podrían atacar en nuestro país o en Europa", explicó el vicepremier y canciller Antonio Tajani en relación a la suspensión por diez días del espacio de libre tránsito europeo anunciada por Roma.en las últimas horasa raíz de un reforzamiento de la seguridad motivado"No tenemos riesgo de ataques, no hay ninguna señal en esta dirección pero no podemos bajar la guardia, de hecho la levantamos precisamente para prevenir", agregó luego Tajani en declaraciones televisivas.Según el canciller del Gobierno de Giorgia Meloni, la decisión del Ejecutivo, que se extenderá por diez días a partir del 21 de octubre, busca crear las condiciones para "proteger los lugares, en particular aquellos frecuentados por ciudadanos de religión judía, para evitar que haya acciones violentas".