Política

18-10-2023 19:14 - Gabriel Katopodis

"Tenemos que tomar partido frente a candidatos que proponen frenar la obra pública"

El ministro de Obras Públicas consideró que "el sector privado no va a hacer este tipo de obras, pero tampoco escuelas, universidades ni caminos rurales, no va a trabajar si no es función de interés económico" y manifestó "estar seguro" que la mayoría de los argentinos no va a validar electoralmente que se frene la construcción.