Referentes en política exterior de Massa, Bullrich y MiIei protagonizaron un debate público

Los referentes en política exterior de los principales candidatos presidenciales, Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich, participaron este miércoles de un debate donde contrastaronGustavo Martínez Pandiani (Unión por la Patria-UxP), Diana Mondino (La Libertad Avanza-LLA) y Federico Pinedo (Juntos por el Cambio-JxC) cruzaron opiniones y presentaron sus ideas sobre tres bloques temáticos: Conceptos globales sobre las "Relaciones exteriores", "Política regional" y "Geopolítica".El encuentro realizado a cuatro días de la elección presidencial, en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), forma parte de una trilogía de debates organizados por esa institución en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que incluyen también los temas de Ciencia y Educación.El actual embajador argentino en Suiza y referente de relaciones exteriores de UxP fue el primero en tomar la palabra para delinear cuales serán los principales ejes de la política internacional que Sergio Massa llevará adelante en caso de alcanzar la Presidencia, ideas que contrastó con la propuestas de Milei en esa temática.", porque "significaría dejar sin mercados a 1.500 pymes que hoy exportan a Brasil y China y sin trabajo a más de dos millones de laburantes", dijo para criticar la postura del líder de ultraderecha, que prometió romper las relaciones bilaterales con esos países por considerarlos "comunistas".Pandiani señaló que UxP propone "La política exterior debe ser una "herramienta de desarrollo con inclusión", con foco en la "generación de divisas" a través de "más exportaciones con valor agregado, más inversiones productivas y más turismo receptivo", precisó.Para ello, sostuvoy aseguro que un eventual gobierno de Massa "no va a dejar tirados a nuestros empresarios a la hora de salir al exterior a buscar oportunidades y conquistar mercados"."No es cierto, como dicen algunos, que los privados negocian directamente con otros países", dijo en otro tramo que apuntó directamente sobre otra propuesta de Milei sobre dejar en manos del "sector privado" las relaciones comerciales del país.Al respecto, indicó: "En mis 30 años de diplomático de carrera nunca vi a una Pyme de ningún país teniendo que defenderse sola, negociando por su cuenta un arancel en la OMC (Organización Mundial de Comercio) o a una cámara empresaria negociando, por ejemplo, acuerdos fitosanitarios con otros Estados".Remarcó que, desde UxP buscarán "Prometió que el "pragmatismo en lo comercial" impulsado por la propuesta oficialista se complementará con un activo "multilateralismo diplomático" en foros políticos y estratégicos, con base en valores esenciales de la política exterior tales como la "defensa de la democracia y los derechos humanos, la promoción de políticas de género y diversidad, la lucha contra el cambio climático, la resolución pacífica de conflictos y, por supuesto, la irrenunciable defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".Sobre este último punto, marcó su diferencia respecto a otros sectores que pretenden "romper con 40 años de consenso democrático en la Argentina"."En la Causa Malvinas nuestra prioridad son los caídos, los excombatientes y sus familias, no los isleños", declaró para luego rechazar los dichos de Mondino al diario británico The Telegraph en los que prometió que "los derechos de los isleños serán respetados", en un eventual gobierno libertario.Pandiani prometió acuerdos comerciales que "prioricen la venta de valor agregado y la actualización tecnológica del aparato productivo, que beneficien a Pymes y trabajadores" porque "queremos ser socios, no meros proveedores de materias primas".Indicó que el Mercosur, además de ser un bloque regional "clave en lo político" y la "principal plataforma de inserción de Argentina en el mundo" y pronosticó un "futuro promisorio" para el país."Tenemos lo que demanda hoy el mundo: proteínas, energía, litio, cobre, tierras raras, minerales estratégicos y capital humano. Allí están las divisas que necesitamos, no en la falsa dolarización sin dólares", apuntó en referencia a la principal idea de campaña de Milei.A su turno, Pinedo propuso "del país y, en ese sentido, planteó necesario que Argentina "deje en claro cuales son los valores que defiende", para luego hacerse eco de versiones que indican un supuesto interés del Gobierno nacional en negociar con el grupo islamista Hamas la liberación de rehenes, en el marco del recrudecimiento del conflicto entre esa organización palestina e Israel."No se pueden dar señales equivocadas. Hubo una versión en las ultimas horas que el Gobierno pensaba negociar con una organización terrorista para la liberación de rehenes. Supongo que es mentira" porque "los gobiernos negocian con gobiernos, no con organizaciones terroristas", lanzo, en una afirmación que luego fue rechazada por Pandiani.El embajador le recordó que Massa fue el "único candidato" que en el último debate presidencial "expresó no solo su condena a Hamas, sino que anunció que a partir del 11 de diciembre en caso de que sea elegido presidente va a incluir a Hamas en la lista de agrupaciones terroristas".Pinedo dijo además que el país necesita, tema sobre el cual evaluó "estratégica la firma, este año, del acuerdo Mercosur-Unión Europea" y destacó la importancia del bloque para la inserción de Argentina en el comercio internacional.Mondino, fiel a las posturas antiestado de Milei, reivindicó el "rol preponderante que el sector privado" debe tener en el comercio internacional del país, relegando al Estado a cumplir "funciones básicas", como la concreción de "tratados internacionales".Con una extraña analogía, buscó defender la idea de dolarizar la economía y rechazar la propuesta planteada por Pandiani de favorecer la exportación de valor agregado para que el país logre acumular reservas y obtener dólares para fomentar su producción.dijo.Sobre el final, Mondino tuvo un indisimulable traspié, cuando buscó resaltar las oportunidades de "desarrollo" del país y la necesidad de "generar infraestructura" para ello: "Argentina, si uno mide de Jujuy a Tierra del Fuego, tiene una extensión igual a Moscú o a Madrid".También intentó dejar atrás la propuesta de una eventual ruptura con Brasil cuando definió como "extremadamente importante" la "complementariedad (comercial) con nuestros vecinos" y aclaró que en la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas está "de acuerdo porque está escrito en nuestra Constitución Nacional"."Escribir y borrar con el codo no es una buena idea en política exterior. Lo que se dice en política exterior queda registrado, y si queda en un medio extranjero queda más registrado", le contestó Pandiani en alusión a los dichos de Mondino a The Telegraph y le aconsejó: "Hay que tener mucho cuidado. La prudencia es una virtud de la diplomacia no es un jueguito para la tribuna".