Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 19 de octubre

Viernes 20 de octubre

Sábado 21 de octubre

Domingo 22 de octubre

Lunes 16 de octubre

Martes 24 de octubre

Miércoles 25 de octubre

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escúchalo en Spotify Radio. De lunes a viernes, a partir de las 19.00, información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escúchalo en Télam Digital Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.Ahora en Télam Digital, Youtube Podcast. Tratamiento de aguas con microalgas: Argentina abrió la primera planta. La empresa estatal AySA y la Facultad de Agronomía de la UBA pusieron en marcha una planta de tratamiento de líquidos cloacales con microalgas, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y producir biofertilizantes a partir de la biomasa obtenida del líquido cloacal. Entrevista con Carolina González, bióloga y miembro del centro de investigaciones de la empresa pública.Ahora en Télam Digital Con Cholo Gomez Castañón. Invitadas La Negra Chagra y Patricia NovalProducción Señal U Mendoza. Si tuvieras la oportunidad de elegir un planeta de cualquier galaxia, ¿cuál sería? Esta es la pregunta con la que empieza “Extraños Terrícolas”,un programa de TV educativo y humorístico para las infancias donde el juego es una herramienta de aprendizaje. Conducción: Virginia Bernad y Germán Castillo.Fecha 9. Relata Pablo Barovero Comenta Diego TerenzianiFecha 9. Relata Javier Vicente. Comenta Gustavo GerFehca 9. Relatos: Gustavo Kuffner y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Daniel Trillini. Notas con testimonios en campo de juego: Germán Berghmans, Gabriela Previtera y Alejandra Martínez.Guillo Espel entrevista al reconocido actor, regisseur y docente en un programa imperdible.Documental – 2022 - Selección del II Festival de Obras Cinematográficas ChinasLas historias de los chinos para impulsar el desarrollo sostenible y la armonía entre el ser humano y la naturaleza. El deseo de China de promover el desarrollo conjunto con el mundo. El documental de apertura de la sección especial de la Unesco en el Festival de Cine de China de 2022. Las soluciones a nivel global para lograr los objetivos de neutralidad de carbono y preservar a la humanidad.El festival es un Tratado de Cooperación entre el CMG (China Media Group) y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de Argentina -firmado por ambos países en 2022- para promover el intercambio cultural. Los contenidos estarán disponibles hasta fin de año en la plataforma pública y gratuita.Documental - 2023Marcelo Morante es un médico que ante el dolor de su hermana por una terrible enfermedad, rompe su prejuicio y prueba un tratamiento con aceite de cannabis. Ante los buenos resultados, inicia un recorrido por la despenalización del cannabis medicinal, desde General La Madrid, provincia de Buenos Aires a toda la Argentina, con la investigación científica, la militancia, la función pública y el amor.Video. En contra de los discursos que niegan sistemáticamente la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres, la Real Academia de las Ciencias Sueca entregó el Premio Nobel de Economía a una investigadora que se dedicó a estudiar esta disparidad. Claudia Goldin es una economista laboral e historiadora estadounidense, pionera en estudios de género, que aportó los elementos claves para demostrar que la brecha de ingresos existe y explicar las causas que la generan ¿Cuáles son sus hallazgos? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en Youtube.Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago 'Tati' Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.Fecha 9. Relatos: Gustavo Kuffner y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Daniel Trillini. Notas con testimonios en campo de juego: Germán Berghmans, Gabriela Previtera y Alejandra Martínez.Fecha 9. Relata Damián Zárate. Comenta Santiago LuciaDirigido por Gabriela Golder y producido por Han Nefkens Foundation con el apoyo de Sharjah Biennial y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el documental nace de la conmoción producida por los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Chile y Colombia a partir de octubre de 2019. Una crisis social y política que dejó más de 700 personas con lesiones oculares debido a los perdigones disparados por la policía durante las protestas. Volvé a ver el documental el sábado 21 y domingo 22 de octubre.Miralo por el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y por streaming en el sitio de TEC.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify Video. Esta semana se recuerda un nuevo aniversario del 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, y el diseñador Francisco Ayala, lo revive a través de los vestidos de Evita que ya son parte de la historia.En Télam Digital y en Youtube Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago 'Tati' Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.La profesora Marta Arruda te muestra todas las técnicas y las últimas tendencias en pintura artística y decorativa.Con Sandra Mihanovich. Estará invitado el cuarteto de swing vocal Jivers.Estreno. La propuesta presenta performances de diversos artistas en un nuevo espacio artístico desde los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.Ficción histórica - 2023 - Ganadora del Concurso Renacer AudiovisualPrimer marxista en acceder a la presidencia de un país mediante elecciones generales. Nacionalizó la minería e impulsó una importante reforma agraria en Chile. Tras el golpe de Estado encabezado por Pinochet, se negó a renunciar y murió en combate. Trailer Todo lo qué hay que saber sobre las elecciones que tienen lugar este domingo en todo el país. En el portal de Télam y en Youtube Desde las 8.00 cobertura federal con la conducción de Eduardo Anguita (8 a 10), Gisela Busaniche (9.30 a 12), Mario Giorgi (13 a 15), Chelo Ayala (15 a 18), Luisa Valmaggia (18 a 21), Gustavo Campana (21 a 00) y Claudio Orellano (00 a 6) acompañados de un gran equipo y en contacto permanente con las emisoras de la cadena nacional de todo el país.Desde las 7 y hasta las 00.30, Televisión Pública Noticias presenta distintas ediciones durante todo el día con la cobertura de las Elecciones Presidenciales 2023 desde el Comando Nacional Electoral y todos los búnkers de campaña de los candidatos.Con la presencia de destacados columnistas, analistas e invitados especiales y la información más completa con las proyecciones de los resultados en vivo para todo el país.Podcast. “Gricel”, la musa de José María Contursi. Uno de los tangos más interpretados cuenta una historia de amor vivida por su autor, José María Contursi que disparó un sinnúmero de canciones dedicadas a su musa. Escuchalo en Télam Digital .y Spotify Cada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano y desde Francia el reporte de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Míralo en Télam Digital y Youtube Video. Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Telam Digital y Youtube En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por Streaming en el canal de Twitch Podcast. Tercer bloque: Gobierno de De la Rúa. El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En esta entrega presentamos el episodio titulado "De la Rúa Presidente. El triunfo de la Alianza.".Escuchalo en Télam Digital Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotify Este galardón se le otorga a personalidades e instituciones en reconocimiento a la ética y a la excelencia en la promoción y el desarrollo de la identidad musical, sustentable, plural y con perspectiva de género. Las categorías de premiación para 2023 abarcan desde instituciones públicas y privadas que aportan al desarrollo cultural nacional hasta reconocimiento al mérito y fomento de la producción musical, pasando por la formación musical, dirección artística, innovación en la producción musical y muchos otros aspectos clave de la música y la cultura. La ceremonia tendrá lugar en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, CABA.Como parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci entrevista a referentes del deporte nacional acerca de sus carreras: Pepe Sánchez, Luciano de Cecco, Luciana Aymar, Guillermo Coria y Agustín Pichot entre otros protagonistas que, en cada programa, repasan no solo la carrera deportiva sino también sus historias personales.El Espacio Memoria se convirtió en la sede de una conmovedora iniciativa de Women in Games Argentina: una Jam de videojuegos diseñada para explorar diversas temáticas a través de las últimas tecnologías, con el objetivo de brindar a las futuras generaciones formas alternativas de reflexión y comunicación. Del 2 al 10 de septiembre, los participantes se sumergieron en las instalaciones de la ex ESMA, con el desafío de crear un videojuego con un enfoque en los derechos humanos y la memoria. Los juegos ya están disponibles como una propuesta para conmemorar los 40 años de democracia.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. En el portal, Youtube y en redes.