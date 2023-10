Con casi un millón y medio de electores, Mendoza elegirá diputados

Foto: Ramiro Gómez.

Casi un millón y medio de mendocinos podrán concurrir a las urnas en las elecciones generales del domingo 22 para votar, además de la fórmula presidencial, los diputados nacionales que ocuparán las cinco bancas que la provincia renueva en la cámara baja y al postulante que ocupará un escaño en el parlamento del Mercosur.Mendozaen la Cámara de Diputados nacional y una en el órgano legislativo del Mercosur.Mendoza tiene en totalpara sufragar, según datos de la Cámara Nacional Electoral.Este año se renuevan las bancas que ocupan(Cambia Mendoza),(quien se alejó de Cambia Mendoza y formó otro espacio político, Unión Mendocina) y, del Frente de Todos (FdT).La lista del frente oficialista Cambia Mendoza -que a nivel nacional respalda la fórmula presidencial Patricia Bullrich-Luis Petri de Juntos por el Cambio (JxC)- está encabezada por el legislador nacional, acompañado pory el ministro de Gobiernoen los primeros lugares, mientrasse presenta como aspirante al Parlasur.La nómina de diputados de Unión por la Patria (UxP), que acompaña al binomio presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi, propone en el primer puesto al intendente de Tunuyán,, seguido por la economista, en tanto quecompetirá por la banca del Mercosur.Detrás de los postulantes al Ejecutivo nacional, Javier MiIei y Victoria Villarruel, La Libertad Avanza (LLA) propone en la categoría de diputados nacionales a la legisladora provincial, acompañada porcomo candidato al Parlasur.El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, bajo la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, impulsa las candidaturas depara la cámara baja, mientrases el precandidato al Parlasur.La fuerza Libres del Sur, aliada del oficialismo provincial y que no logró superar el piso de 1,5% votos para la categoría de presidente en las PASO de agosto último, llevará sólocon sus postulantes a diputados (cona la cabeza) y al cuerpo deliberativo del Mercosur ().Una situación inversa sucedió con la fuerza Hacemos por Nuestro País, que sí podrá competir con su binomio presidencial Juan Schiaretti-Florencio Randazzo, peropor no haber alcanzado en agosto el mínimo del 1,5% de los sufragios.Mendoza ya tuvo sus comicios provinciales el 24 de septiembre último, en los que el exgobernador y actual senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC) ganó la gobernación al imponerse en las urnas con un 39 % de los votos y sacarle 10 puntos de ventaja a Unión Mendocina, de De Marchi.Cornejo, quien había ganado las primarias el 11 de junio pasado, encarará el período 2023-2027 y será su segundo mandato al frente de la provincia.Además de gobernador y vice, en esos comicios también se eligieron legisladores provinciales (diputados y senadores), intendentes y concejales en once departamentos que no desdoblaron sus elecciones municipales., pero los legisladores provinciales recién lo harán el 30 de abril de 2024, cuando finalicen los mandatos de los cargos a renovar.La votación en Mendoza se llevó a cabo por primera vez en elecciones generales con el sistema de, en la que toda la oferta electoral está representada en un mismo documento.