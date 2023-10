La ministra Olmos revalidó el compromiso de UxP con los derechos laborales

Carolina Moisés, diputada nacional y Kelly Olmos, ministra de trabajo / Foto: Edgardo Valera.

Reducción de la jornada laboral

Olmos defendió las demandas de que "se respeten los derechos laborales y de protesta" y "la necesidad de la consulta previa a los pueblos originarios cuando se va a disponer de su patrimonio"

La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, afirmó este miércoles que sólo Unión por la Patria (UxP) "se posiciona en favor" de los derechos de los trabajadores, mientras los otros sectores buscan la "abolición de todo el sistema de leyes laborales, tratando de volver a la esclavitud".Olmos formuló estos conceptos al encabezar en Jujuy, junto a candidatos de UxP, reuniones para abordar demandas a nivel provincial."Javier Milei, al igual que Patricia Bullrich, dicen que los derechos laborales son privilegios yEso lo hacen, que no son precisamente los trabajadores,", dijo Olmos."Esos proyectos no solo no traen una solución a los problemas en la Argentina, sino que significan un suicidio de carácter colectivo", agregó.Al extender el "compromiso político" desde UxP para con los derechos laborales, continuó ponderando el trabajo en el que ya se avanza para que quienes hoy están en elpuedan acceder a un trabajo registrado y para lograr paridad de género en el ámbito público, entre otros.Además ponderó lasy que, tendiendo a la, se aguarda que el Congreso sancione la nueva ley de licencias para una"Lo que se trata es de un cambio social que requiere una voluntad política que solo Unión por la Patria asume la responsabilidad de llevar adelante. Las otras dos fuerzas la niegan y no acompañan en las modificaciones legislativas que se requieren", completó al respecto.Mencionó además lasemanales de trabajo."Se está debatiendo en la Cámara de Diputados, sobre la base de siete proyectos, un despacho que permita modificar el límite máximo. Se busca generar un horizonte de reducción, por ejemplo, de 40 horas semanales y establecer un mecanismo gradual para alcanzarlo, por supuesto ante el mismo salario", explicó Olmos.La ministra de Trabajo estuvo, candidata a senadora nacional de UxP, junto a quien inicialmente mantuvo contacto con diferentes medios de comunicación de la provincia.Luego encabezóque se vienen manifestando contra la reforma constitucional en la provincia.Los reclamos se enfocaron en el "avasallamiento de derechos existente, el ingreso a tierras de las comunidades, la criminalización de la protesta e incluso de los profesionales que intervienen como defensores legales", entre otras situaciones de violencia institucional achacadas al Gobierno de Gerardo Morales.En ese sentido, Olmos recordó que el Gobierno nacional sostiene una presentación ante la Corte Suprema de Justicia y la OIT y defendió, finalmente, las demandas de que "se respeten los derechos laborales y de protesta" y "la necesidad de la consulta previa a los pueblos originarios cuando se va a disponer de su patrimonio".