Norberto Galasso denunció que podría perder su casa por una estafa de su hija

"Hace 80 años que vivo acá, es una casa que está ligada a los 105 libros que he publicado, a una lucha, a una militancia", dijo Galasso / Foto: Archivo

El historiador Norberto Galasso de 87 años corre peligro de quedarse sin su casa de toda la vida. Él describe la situación como "una estafa" y el contexto está afectando su salud. Aquí en este vídeo, Galasso explica cuál es el problema. Hay que ayudarlo de forma urgente. 💪❤️✌️ pic.twitter.com/0qx2MAvIUD — Juan Alonso (@jotaalonso) October 17, 2023

La solidaridad de sus colegas

El historiador Norberto Galasso, de 87 años, denunció que fue estafado por su propia hija y que podría ser desalojado de la casa en la que vivió toda su vida, tras el avance del juicio que implicaría el remate de la vivienda: "Es un hecho insólito y doloroso. Hace 80 años que vivo acá, es una casa que está ligada a los 105 libros que he publicado, a una lucha, a una militancia", dijo a Télam.En un video difundido en redes sociales, el historiador contó que debe ocuparse de dos juicios que ya están avanzados y por los cuales su casa puede ir a subasta. "El primero, dirigido, a recuperar el dominio de la casa donde nací y prácticamente viví toda mi vida y que a través del engaño de escrituras tramposas se ha apoderado mi hija Laura y un grupo de personas que se dicen representantes del Club San Lorenzo de Almagro", planteó el escritor en un video.Galasso explicó a Télam que lo que buscan con su abogado es plantear "la nulidad de las escrituras" ya que su hija María Laura -con quien ya no tiene relación- lo estafó con gente que tiene "antecedentes".El proceso judicial está avanzando desde el año 2020 y en ese sentido Galasso consideró que el juez está desarrollando su tarea de manera "expeditiva" dado que hace poco tiempo se acercó un martillero a valuar la propiedad.En el video donde detalla su situación, el historiador explicó que el segundo juicio "se origina en que ellos -en referencia a su hija y cómplices- han obtenido dinero en préstamo dando como hipoteca la propiedad en la que vivo con mi hijo Gustavo. Y ahora, llegado el momento de devolver ese dinero, no pueden hacerlo porque se lo han gastado o lo han girado el exterior y los acreedores hipotecarios iniciaron un juicio dirigido al remate de la propiedad para cobrarse la inversión". Se trata de siete hipotecas de miles de dólares.El pensador, nacido en 1936 y autor de obras como "Seamos libres y lo demás no importa nada" y las dos biografías de Juan Domingo Perón, entre otras investigaciones y ensayos sobre figuras de la historia que ha revisitado y complejizado desde el estudio histórico y político, manifestó: "Estas situaciones con esta edad avanzada y diversos problemas de salud son las que he vertido en un comunicado que vengo a ratificar con este video. Estoy seguro de que la justicia finalmente se impondrá y todo volverá a su debido cauce y a su debida verdad".El drama que está viviendo el historiador generó la solidaridad de colegas, alumnos, lectores y usuarios de redes sociales. Para impedir el remate de su casa ubicada en la calle Asamblea hay quienes propusieron que intervenga el Ministerio de Cultura para que sea declarada patrimonio histórico, ya que en ese hogar el historiador desplegó más de seis décadas de carrera.Galasso es una eminencia del campo popular y de los estudios histórico-políticos. Investigador, político, militante, dedicó sus aportes a figuras como Mariano Moreno, Enrique Santos Discépolo, Hipólito Yrigoyen, San Martín, Evita, Manuel Ugarte o Belgrano y a procesos y hechos medulares de la historiografía argentina como la historia de la deuda externa, la historia de los trabajadores, así como también a estudios críticos en torno al pensamiento colonizado, o la lectura latinoamericana del Bicentenario.