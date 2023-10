Mató a su pareja embarazada, estuvo prófugo 22 años, se entregó y pide que lo liberen

Ramón Ángel Abregú se entregó y pide por su libertad / Foto: Prensa.

La clínica donde el hombre remató de 4 balazos a Falcón / Foto: Archivo.

Sus días de fugitivo

Un hombre que hace 23 años mató a balazos a su pareja embarazada dentro de una clínica de la ciudad fueguina de Río Grande y que en 2001, pocos meses después de haber sido condenado a 20 años de prisión, se escapó de la cárcel y permaneció prófugo hasta ahora,, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.Se trata de Ramón Ángel Abregú, quien el 23 de enero de 2000, dentro del consultorio de la clínica Cemep de Río Grande.Abregú fue detenido y condenado a 20 años de cárcel en septiembre de ese mismo año, peroubicado en el barrio Margen Sur, y, desde entonces, se mantuvo prófugo de la Justicia.El hombre, que ahora tiene 70 años, sorprendió a las autoridades fueguinas al presentarse de manera espontánea ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, donde quedó detenido, aunque su abogado defensor, Alejandro De la Riva, ya"El plazo de prescripción son 20 años, que es el tiempo en que logró mantenerse prófugo viviendo en la clandestinidad., explicó De la Riva a medios fueguinos.El letrado agregó que Abregú "se mantuvo oculto en el norte argentino" y admitió que logró reingresar a Tierra del Fuego, lo que incluyeDe esta manera, el hombre pudo llegar caminando hasta las puertas del mismo tribunal que ordenó su captura hace más de 20 años.Al momento de su juzgamiento, el paradigma judicial no contemplaba la visión de género respecto del homicidio en perjuicio de una mujer mediando una situación de violencia, yPor ello,Poco después de esa sentencia, el hombre logró escapar de la isla hacia Chile escondido en un camión, a través del Paso Fronterizo San Sebastián, y desde allíDe acuerdo con lo que lograron reconstruir en aquel momento los pesquisas, el detenido aprovechó las deficiencias de seguridad del establecimiento carcelario llamado "Puesto 1", donde por entonces había solo tres policías que custodiaban a 23 internos, y escapó.El exjefe de la policía Gustavo Penza definió por esos días al lugar como "un depósito de presos" sin "cerco perimetral" y "atravesado al medio por una calle".Las falencias del lugar eran tantas quedurante el relevo del turno de los vigilantes de guardia.Con Abregú fugado, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia igual confirmó la condena en su contra por el crimen de la mujer, el 1 de marzo de 2001.Con ello,, momento en que su abogado aprovechó para solicitar la eximición de prisión, aunque el tribunal se la denegó.El argumento de los magistrados fue que el prófugoAhora, con Abregú detenido, los jueces no tendrían otro camino que determinar la prescripción y ordenar la liberación del hombre, que además ya tiene edad para solicitar la prisión domiciliaria, explicaron las fuentes consultadas.Sin embargo, fuentes de la fiscalía penal interviniente deslizaron que el trámite "no es tan automático" y que resta dirimir algunas cuestiones jurídicas en torno a lo sucedido.Los voceros indicaron que para esta causa "", adelantaron.Abregú pasó su primera noche detenido después de 22 años en la Unidad de Detención de Río Grande, mientras los jueces del Tribunal en lo Criminal de la ciudad ya evalúan el pedido de excarcelación presentado por su defensa.ElSegún las fuentes de la investigación, Abregú estaba provisoriamente separado de su mujer, pero en las semanas previas al crimen se había acercado a ella con la supuesta intención de reconciliarse.El día del hecho, Abregú acudió al domicilio de Falcón yLa mujer, embarazada de siete meses, logró escapar herida y, según se probó en el juicio oral.La fuga del preso, menos de cuatro meses después de su condena, abrió el capítulo de su infructuosa búsqueda y de su condición de prófugo de la Justicia que se mantuvo inalterable por 22 años, hasta el momento en que el propio fugitivo decidió entregarse, ingresando al país sin documentos y sin ser detectado por ninguna autoridad competente.