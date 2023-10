Televisión Pública emitirá la entrevista exclusiva de Télam al Papa Francisco

Papa Francisco: “El sentido del humor es un certificado de sanidad” VER VIDEO

Televisión Pública emitirá este miércoles a partir de las 21:30 la entrevista que la agencia Télam le realizó en exclusiva al Papa Francisco, en la cual el líder religioso compartió su visión sobre la guerra, el rol de las personas ante las crisis, el papel de la juventud, la situación política mundial, el empleo y la explotación de los trabajadores, la Fe y su relación con Dios.Entrevistado en el Vaticano por la presidenta de esta agencia pública de noticias, Bernarda Llorente, el Papa anticipó su deseo de realizar una visita pastoral a Argentina, su tierra natal; afirmó que de las crisis "se sale para arriba y no se sale solo"; y advirtió sobre el "miedo" que le provoca la indiferencia" porque -abundó- "es una especie de abulia cultural. Que pase esto, que pase aquello, mientras el flautista de Hamelin sigue tocando y los pueblos, ahogándose. Las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento. Y después decimos 'qué lástima, nos ahogamos todos'"."Lo que te unge digno es el trabajo. La traición más grande a este camino de dignidad es la explotación. No de la tierra para que produzca más, sino la explotación del trabajador. Explotar a la gente es uno de los pecados más graves", aseveró Francisco en otro pasaje de la entrevista exclusiva que le hizo Llorente.El reportaje que también será transmitido por la cuenta de YouTube de la Televisión Pública (https://www.youtube.com/@TVPublicaArgentina) podrá verse al Sumo Pontífice afirmar que "hay líderes políticos, en distintos países, que basan sus promesas de campaña en acabar con los derechos conquistados. Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo".Jorge Bergoglio también se refirió sobre su vínculo con Dios ("mi modo de expresarme con él siempre es sencillo"), la tensión propia de los cambios ("el núcleo del cambio de la Iglesia es esencialmente pastoral, sin renegar de lo esencial") y las guerras que sacuden al mundo ("uno no puede lograr una seguridad parcial, de un país, si no es una seguridad integral, de todos").