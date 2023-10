Los primeros juegos latinoamericanos de Shaolin se realizarán en Argentina

Foto: Prensa

¿Quién es Shi Yonkin?

Ana Chen y el Abad Shi Yongxin. Foto: Prensa

¿Qué es el Templo Shaolin?

La próxima semana se realizarán en la Argentina los Primeros Juegos Latinoamericanos de Shaolin, una tradición china que se expresa, entre otras enseñanzas, a través de la práctica de la milenaria arte marcial difundida en todo el mundo.Para participar en el evento, a realizarse el 28 y 29 de octubre, viajará a la Argentina la máxima autoridad del Templo Shaolin de China, el gran Abad Shi Yonkin.También participarán representantes de la Embajada China en Argentina, autoridades nacionales, empresarios y referentes de la cultura china.Los juegos se realizarán en los salones del Golden Center de la Costanera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la coordinación de Ana Chen, Presidenta de Phoenix Dorada International Media Company y de la Asociación Centro Cultural Templo Shaolin.Una vez concluida la apertura oficial, el día 28, comenzará la competencia de Kung Fu Shaolin en las diferentes categorías, que incluyen adultos y niños.Los jueces que participarán de los juegos fueron especialmente entrenados por los monjes del Templo Shaolin de China.Shi Yongxin ingresó al Templo Shaolin en el año 1981; en el año 1987 asumió como Director del Comité de Gestión del Templo Shaolin y en el año 1999 se convirtió en el Abad del Templo Shaolin, es decir, la figura máxima del mismo.En su trabajo en el templo se enfocó en la difusión de la cultura shaolin, para lo que programó y llevó a cabo diferentes actividades de intercambio cultural a nivel mundial. Dictó conferencias sobre cultura en la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford, entre otras.Entre sus publicaciones se destaca la serie Dew of Chan; My Heart My Buddha; Shaolin Temple in My Heart (versión en chino e inglés), entre otros; además de las compilaciones de docenas de colecciones de libros antiguos.Shi Yongxin puso en práctica el voto de "amor, compasión, alegría y ecuanimidad para lograr el futuro" y estableció la Shaolin Charity House, donde adoptó a cientos de huérfanos.“Las enseñanzas del budismo y el Dharma no necesitan limitarse a los muros de los templos, sino que deben sumergirse por completo e integrarse en la sociedad, donde podría utilizarse mejor para ayudar a aliviar el sufrimiento y lidiar con los problemas diarios”, afirma Yongxin.El Templo Shaolin fue establecido en el año 495, por orden del emperador Xiaowen de la dinastía Wei del Norte (386-557). Se construyó al pie de la montaña Songshan, una de las cinco montañas sagradas de China, ubicada al noroeste de la ciudad de Dengfeng, provincia de Henan.El primer abad del templo Shaolin fue Batuo (Buddhabhadra) quien se dedicó a traducir las escrituras budistas y a predicar doctrinas a cientos de seguidores. Más tarde, otro monje hindú, Bodhidharma, llegó al templo y luego de meditar durante nueve años aislado en una cueva, inició el budismo Chan y el Kung Fu Shaolin en el templo.Desde entonces el Templo Shaolin, reclutó a miles de discípulos y llevó adelante las doctrinas budistas y el desarrollo de este arte marcial a nivel mundial.