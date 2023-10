Cheika mete un solo cambio en Los Pumas de cara al choque ante los All Blacks

Dos cambios en All Blacks para enfrentar a Los Pumas

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, All Blacks, presentará dos variantes para enfrentarse este viernes a Los Pumas.



El entrenador de los tres veces campeones del mundo (1987, 2011, 2015), Ian Foster, resolvió los ingresos del segunda línea Samuel Whitelock y del wing Mark Tele’a.



De esta manera saldrán del quince principal que superó a Irlanda por 28-24 los jugadores Brodie Retallick (irá al banco de los suplentes) y el lesionado Leicester Fainga’anuku (no figura ni siquiera entre los 23 convocados), respectivamente.



La alineación del conjunto neocelandés comprenderá entonces a Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett.



En el banco de los relevos estarán Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.



Los All Blacks se impusieron en los anteriores tres choques mundialistas que sostuvieron con Los Pumas, a lo largo del historial.



En la primera edición en 1987, el equipo neocelandés, anfitrión y campeón a la postre, superó por 46-15 a su par albiceleste, en fase de grupos.



En la edición 2011, también con escenario en Nueva Zelanda, los All Blacks se impusieron por 33-10, en cuartos de final.



El último enfrentamiento en Copas del Mundo se dio en Inglaterra 2015, en la etapa clasificatoria, y el triunfo correspondió al representante de Oceanía, por 26-16.