La detección precoz permite la cura en el 95% de los casos de cáncer de mama

"El consumo de alcohol también es considerado un factor de riesgo ya que puede aumentar los niveles de estrógenos en el cuerpo", según especialistas

Factores de riesgo

👩‍⚕️ Con antecedentes (madre - hermana) se recomienda realizar el primer control diez años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano.



Cirugía reconstructiva

La detección temprana de cáncer de mama (cuando el tumor todavía no es palpable) permite una curación en el 95% de los casos, indican especialistas, por lo que insisten en la importancia de realizarse los controles por imágenes a partir de los 40 años, o antes en el caso de tener antecedentes de familiares que lo hayan desarrollado."La realización de una mamografía, que permite ver lo que aún no se puede tocar, es muy importante. Se recomienda anualmente a partir de los 40 años a todas aquellas mujeres asintomáticas, con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad. Si se detecta el tumor en esta instancia temprana, la enfermedad alcanza su máximo nivel de curación", indicaron especialistas del Hospital de Clínicas y del Ángel Roffo en una gacetilla difundida en las vísperas del Día Mundial de Cáncer de Mama.Entre los factores de riesgo de cáncer de mama no modificables se encuentran el sexo (las mujeres tienen mayores riesgos de desarrollar cáncer de mama) y la edad (aumentan las probabilidades de tener esta enfermedad especialmente en aquellas mujeres cercanas a la menopausia).Con respecto a las personas con familiares directos con esta patología, la Valeria Cáceres integrante de la Unidad Funcional de Mastología Instituto de Oncología “Ángel Roffo” (IOAHR), describió que “el cáncer genético o hereditario es el factor de riesgo más importante, pero no el más frecuente ya que sólo entre un 5% y 7% de las pacientes portadoras de un cáncer de mama tienen una base genética en su origen"."La presencia de un familiar de primer grado (madre, hermana, hija) con cáncer de mama aumenta el riesgo de padecer la enfermedad entre 1,5 a 3 veces por sobre la población general. Este riesgo aumenta cuanto más temprana es la edad de aparición en el familiar afectado, y con el número de casos en la familia”, detalló Cáceres.Por otro lado, existen factores modificables que elevan el riesgo: las mujeres con sobrepeso tienen más chances de contraer esta enfermedad y de volver a padecerla debido a la producción de estrógenos en el tejido graso, mientras que las personas que realizan actividad física pueden controlar de forma más eficiente el peso, reduciendo así los niveles de grasa en su cuerpo.Y advirtieron que "fumar no sólo aumenta la posibilidad de desarrollar éste y otros tipos de cánceres, sino que también puede producir otras enfermedades que compliquen el tratamiento del cáncer de mama (por alteración de la vascularización y circulación sanguínea, afecciones pulmonares)".El 24 y 25 de octubre, en el hall de entrepiso entrando al Hospital de Clínicas por la calle Paraguay, en el horario de 9 a 12 todas las personas mayores de 18 años que hayan atravesado una mastectomía podrán tener una entrevista con un equipo interdisciplinario de especialistas que evaluarán la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva.Por su parte, en el Hospital Roffo, el 26 de octubre se realizará la “Caminata alrededor del Roffo” y actividades de concientización junto con la entrega de lazos rosas como símbolo de la lucha contra esta enfermedad.