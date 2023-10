Israel autorizó el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Foto: AFP

Israel anunció este miércoles quea la Franja de Gaza, que el Estado hebreo bloqueó en respuesta al letal ataque lanzado el 7 de octubre desde el enclave palestino por el movimiento islamista Hamas, agregando que la autorización valdrá "en la medida en que el aprovisionamiento no llegue a Hamas", que gobierna Gaza, informó la agencia de noticias AFP. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido este miércoles que se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y alertó de que la situación en el enclave "se está volviendo incontrolable".La demanda se dio un día después del bombardeo de un hospital que dejó cientos de muertos, y del que Israel y las milicias palestinas de Hamas se acusaron mutuamente.El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, indicó este miércoles al recibir al jefe del Gobierno alemán Olaf Scholz en El Cairo, que la ayuda humanitaria, bloqueada en la península egipcia del Sinaí, no puede entrar en el enclave palestino a través de ese paso fronterizo debido "a los bombardeos israelíes". Al Sisi aseguró que su país "no cerró el terminal de Rafah" fronterizo con Gaza, y responsabilizó a Israel de bloquear el paso, condenando a la muerte a miles de civiles palestinos, entre ellos, mujeres, niños y ancianos.Desde hace días,La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el pasado martes que la situación en la Franja de Gaza "se está volviendo incontrolable"."Cada segundo que esperamos para introducir ayuda médica, perdemos vidas", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el máximo responsable de esta agencia de la ONU, destacando que dicha ayuda lleva cuatro días bloqueada en la frontera entre Egipto y Gaza.En paralelo,, y terminar así "con la causa palestina en detrimento de los países vecinos"."La idea de forzar a los gazatíes a desplazarse hacia Egipto llevará a un desplazamiento similar" de palestinos de Cisjordania hacia Jordania, "lo que hará imposible el establecimiento de un Estado palestino", alertó el mandatario.La contienda, iniciada por una ofensiva de Hamas en territorio israelí, causó miles de muertos de ambos lados y obligado a desplazarse a más de un millón de personas dentro del enclave palestino fronterizo con Egipto., agregó el presidente egipcio.Por su parte, Israel aprobó la evacuación de ciudades cercanas a la frontera con Líbano a medida que continúa la guerra y luego de los ataques de Hezbollah contra militares israelíes desde territorio libanés en los últimos días.Este miércoles mismo, el Ejército israelí abrió fuego de artillería contra "objetivos" al otro lado de la frontera después de registrar varios tiroteos contra sus militares en puestos de control fronterizos, los cuales fueron reclamados por Hezbollah.Este nuevo intercambio de ataques se produce tras el lanzamiento de cohetes contra puestos militares israelíes desde Líbano, informó la agencia de noticias Europa Press.Tras estos últimos hechos,, aunque esto no implica la evacuación inmediata, según informaciones del diario Haaretz.Esta medida afectaría principalmente a las localidades situadas -a una distancia de entre dos y cinco kilómetros de la frontera libanesa, incluida la ciudad de Kiryat Shmona.