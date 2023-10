En el aniversario del estallido en Chile, Boric dijo que la política debe "dar soluciones"

Foto: Denisse Cortés.

“El estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, tiene efectos de largo alcance y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo” Gabriel Boric

“Hemos avanzado en esa dirección y encausado varios de los problemas con los que nos encontramos cuando asumimos el Gobierno, pero sin lugar a dudas, todavía falta mucho, en particular en materias que son tan sensibles” Gabriel Boric

Los carabineros tuvieron un rol en las protestas que está cuestionado por organizaciones de derechos humanos internacionales.

“No tenemos pensado actos especiales o particulares más que seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha convicción, por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile”(A)Gabriel Boric

El estallido social

La conmemoración

El presidente de, afirmó que la política debe “dar soluciones” a las demandas de la ciudadanía y descartó “actos especiales o particulares” por el cuarto aniversario del inicio de las protestas contra el Gobierno deque derivaron en el proceso para reformar la Constitución que continúa en el país.“El estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, tiene efectos de largo alcance y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo”, dijo el mandatario desde China, donde participa de una gira por el III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional.“Lo que sí tengo claro es que el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaces de dar soluciones”, agregó.En esa línea,y que uno de sus objetivos en su Gobierno es, uno de los factores que derivó en el estallido social.“Hemos avanzado en esa dirección y encausado varios de los problemas con los que nos encontramos cuando asumimos el Gobierno, pero sin lugar a dudas, todavía falta mucho, en particular en materias que son tan sensibles”, dijo el mandatario., afirmó.Sin embargo,en el marco del cuarto aniversario del estallido social.“No tenemos pensado actos especiales o particulares más que seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha convicción, por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile”, sentenció.El 18 de octubre de 2019 comenzaron en Chile una serie de protestas y movilizaciones por parte de la ciudadanía contra el Gobierno de Piñera para pedir, entre otras cuestiones.La movilización social derivó en el proceso para reformar la Constitución, en el cual sigue inmerso el país con su segundo proceso constituyente.(policía), donde se acusó a la institución de violaciones a los derechos humanos en su actuar para contener las masivas movilizaciones.En el cuarto aniversario del inicio de ese estallido socialAnte esto, el subsecretario del Interior,, comunicó que habrá unos 5.000 efectivos de Carabineros destinados al control del orden público., una de las promesas de campaña de Boric que aún no se materializó en su totalidad.y el 0,2% de las 1.056 denuncias presentadas por víctimas de violación a los derechos humanos han conseguido justicia.