"El 22 de octubre gana el presidente de los trabajadores, que es Sergio Massa”

"Este 22 de octubre no va a ser distinto. El 22 de octubre ganan los trabajadores y gana el presidente de los trabajadores, que es Sergio Massa” Agustín rossi

"Queremos construir un gobierno de unidad nacional con todos aquellos que defienden la escuela pública, con todos aquellos que quieran una universidad que no esté arancelada, con los que defienden la salud pública, la justicia social, la movilidad social ascendente, la vigencia de los derechos humanos” Agustín rossi

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó que en las elecciones generales del domingo "gana el presidente de los trabajadores, que es Sergio Massa”."Este 22 de octubre no va a ser distinto. El 22 de octubre ganan los trabajadores y gana el presidente de los trabajadores, que es Sergio Massa”, expresó Rossi en un acto en celebración delen la ciudad bonaerense deEn el acto, que se realizó en el Club Centenario de esa ciudad, Rossi consideró que Massa “es el único candidato que asegura los valores colectivos que hemos construido desde hace 150 años” en la Argentina.Rossi definió al 17 de octubre de 1945 -día en que se produjo una movilización obrera masiva hacia Plaza de Mayo en apoyo a Juan Domingo Perón- como “un hecho histórico que sin duda empezó a cambiar cómo se escribía y se hacía la política” en la Argentina, y que puso a los trabajadores “en el centro del dispositivo político del país”.“Desde ese momento uno puede describir", analizó el jefe de Gabinete.Asimismo, destacó que Massa “es el único candidato que dice lo que va a hacer y hace lo que dice, y no hay que esperar hasta el 10 de diciembre para verificar esto”.En esa línea, recordó que, en referencia a la decisión adoptada días atrás por el ministro de Economía.Rossi también ponderó que “más de 16 millones de argentinos ya han recibido la devolución del IVA”, en relación a dos medidas que describió como “paradigmáticas porque constituyen una mirada distinta” sobre el sistema impositivo en la Argentina.En otro tramo de su discurso, el candidato a Vicepresidente apuntó queen relación a los beneficios para los trabajadores.En ese sentido, señaló el compromiso de la fórmula de Unión por la Patria de darle a los monotributistas “los mismos derechos que tienen los trabajadores registrados”, y de “ir por el reconocimiento de las tareas de cuidado desde el punto de vista salarial”.Simultáneamente, sostuvo que “todas estas medidas nos abrieron el panorama para” y advirtió que Massa "es el único candidato que asegura los valores de la educación y derechos adquiridos que tienen los trabajadores".Paralelamente, indicó que cuando Sergio Massa plantea que a partir del 10 de diciembre "va a construir un gobierno de unidad nacional, no le pongan nombre y apellido, pónganle valores"., concluyó.Rossi compartió escenario con Laura Clark, concejala de Pergamino y candidata a senadora provincial; y con Alejandro Masagué, candidato a intendente de Pergamino.“Quería estar acá para compartir con ustedes y para expresar mi más cálido y más contundente apoyo a los candidatos que hoy me acompañan aquí junto a ustedes. Nosotros trabajamos para que Alejandro sea el intendente peronista que Pergamino se merece”, destacó el jefe de Gabinete.