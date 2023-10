Funcionarios del Palacio de Hacienda y del BCRA destacaron la ampliación del swap

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, recordó que el acuerdo es fruto de un memorándum de entendimiento y cooperación / Foto: Archivo.

Libre disponibilidad El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, precisó que, "a partir del día de hoy", el país pasa de "5.000 a 11.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap con China".



La activación del segundo tramo del "swap", por 47.000 millones de RMB, equivalentes a US$ 6.500 millones, podrán ser "aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina", indicó, en tanto, el BCRA.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo que el swap "es una noticia importante para la producción" / Foto: Archivo.

Construyendo un puente

La ampliación del swap con China es una noticia clave para la producción: permite acelerar importaciones para que las pymes sigan produciendo. Ratifica el objetivo central de Sergio Massa de ordenar la macroeconomía sosteniendo la actividad y el empleo. https://t.co/jdPTtS30sR — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) October 18, 2023

Funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central (BCRA) destacaronanunciada oficialmente este miércoles tras la reunión que mantuvieron en la ciudad de Beijing el presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping.El presidente del BCRA, Miguel Pesce, recordó que el acuerdo es fruto de un memorándum de entendimiento y de cooperación que posee "con muchos bancos centrales del mundo", incluido el Banco del Pueblo de China."Hemos estado trabajando fuertemente con el Banco del Pueblo de China en temas de supervisión, de desarrollo de operaciones, de investigaciones económicas,", señaló el funcionario en un comunicado.El financiamiento - señaló Pesce- permitirá atravesar con mejores posibilidades una "situación muy difícil con la caída de recursos por la sequía", hasta que se consigan "recuperar los recursos por una mejor cosecha que vamos a tener el año que viene".En ese sentido, consideró que el "swap" será "un puente que es fundamental para alcanzar ese momento". Indicó que en 2024 también "comienzan ay en 2025 las de cobre"A su vez, el año próximo ya no se va a "necesitar importar ni gas ni petróleo" sino que, por el contrario, el país va a ser "exportador neto de energía"."En 2023 esperábamos un incremento de reservas de US$ 4.000 millones que se vio frustrado por la sequía, pero gracias al apoyo del Banco del Pueblo de China, en la balanza de pagos y en la balanza cambiaria", agregó Pesce.Pesce, por último, destacó "el rol que cumplió la Cancillería, a través del embajador (en China, Sabino) Vaca Narvaja, y el del ministro (de Economía) Sergio Massa, que ha sido fundamental"."En los aspectos técnicos hemos tenido, pero esto ha sido un trabajo en equipo que dio su fruto", afirmó.Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, manifestó que la activación del segundo tramo del "swap" "es una noticia importante para la producción"."Permite acelerar importaciones para que las pymes sigan produciendo y ratifica el objetivo central de Sergio Massa", sostuvo en un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter).En la misma red social, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, explicó que la activación del tramo por US$ 6.500 millones se podrá usar "para importaciones, pago externos o intervención en el dólar Contado con Liquidación y MEP"."Esperemosde ´pánico´ recientes", aclaró.En tanto, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, indicó que la "inmediata activación del segundo tramo del swap de monedas" permite "fortalecer", además de servir para el "pago de importaciones, vencimientos de deuda e intervención en los mercados financieros".