Organizaciones se movilizarán para reclamar "parar el genocidio" en la Franja de Gaza

Los ataques

Dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales se movilizarán el jueves a la sede de la embajada de Palestina en Buenos Aires, donde realizarán un acto para "repudiar" los bombardeos del gobierno de Israel a la Franja de Gaza y pedirán la "intervención de la comunidad internacional" frente a lo que consideran un "genocidio sobre el pueblo palestino".La movilización está prevista para el jueves a las 15, frente a la sede diplomática palestina, ubicada en Riobamba 981, de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), informaron a Télam voceros de las organizaciones."Estamos enfrentando un genocidio a todas vistas y frente a la paciencia del mundo y la comunidad internacional. Nos movilizamos porque pedimos un alto al fuego inmediato y una oportunidad para las negociaciones para la paz", dijo a Télam Tilda Rabi, presidenta Federación de Entidades Argentino-Palestinas e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino."Necesitamos que en forma urgente se pare esta masacre que no es nueva, lleva ya casi 75 años, antes de esta nueva invasión a la ciudad de Gaza, llevábamos al 6 de octubre pasado, más de 275 asesinados, con muchas incursiones y acciones militares a lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalen Oriental", recordó.Finalmente Rabi expresó que "esta nueva movilización hará un llamado urgente a que la comunidad internacional se pronuncie e intervenga para parar la masacre al pueblo palestino; es urgente, es un llamado a la humanidad, nuestra causa es humana fundamentalmente".Son convocantes para el acto la organización Encuentro Patriótico, el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, el Comité de Solidaridad Árabe-Argentina; el Movimiento El Kadri-Congreso de los Pueblos y el Partido Comunista (PC).Asimismo, forman parte de la convocatoria las Organizaciones Libres del Pueblo, Sur Testimonios, la organización de Olmos y Piedras, el Movimiento Nacional Surge, la Federación de Entidades Árabes-Argentinas, Todos Somos Patria y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), entre otros.Al menos 200 personas murieron ayer y centenares sufrieron heridas de diversa gravedad por un bombardeo en un hospital de la Franja de Gaza que el Ministerio de Salud de ese territorio palestino y otros países de la región atribuyeron a Israel, mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu negó ser responsable del ataque y culpó a otro grupo palestino armado, la Yihad Islámica.Al referirse a la movilización en Buenos Aires, Jorge Kreyness, Coordinador Nacional del Partido Comunista Argentino (PCA), dijo a Télam: "Participaremos mañana (por el jueves) de la movilización porque queremos una paz justa que incluya los derechos de todos los pueblos y porque el pueblo palestino tiene derechos a no vivir bajo ocupación militar, a no vivir bajo apartheid"., agregó el dirigente comunista y consideró que "durante estas últimas horas el gobierno de Israel, con el apoyo de Estados Unidos (EEUU), bombardean población civil, hospitales y caravanas de refugiados provocando una real masacre"."Para nosotros y muchas organizaciones políticas, sociales y religiosas de Argentina, estamos frente a un genocidio ante los ojos del mundo. Pedimos urgente alto el fuego para que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU), que no han podido aplicarse desde hace más de setenta años", remarcó finalmente Kreyness.