El acuerdo con China aumentará las reservas a una tasa más baja que la del FMI

Los titulares del BCRA, Miguel Ángel Pesce, y del PBoC, Pan Gongsheng, realizaron un encuentro técnico en Beijing. Foto: Prensa

🇦🇷🇨🇳 Mantuve una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Me ratificó la ampliación del swap en 47.000 millones de yuanes, equivalente a US$ 6.500 millones.



Es una garantía para que la Argentina siga creciendo con producción y trabajo. pic.twitter.com/y4m4zidsKZ — Alberto Fernández (@alferdez) October 18, 2023

Con el acuerdo, el segundo tramo del uso del swap aumentará las reservas a una tasa inferior a la del FMI. Foto: Prensa

La intervención de Massa para obtener la prórroga

A partir del día de hoy, pasamos de 5.000 a 11.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap con China.



Es muy importante para acelerar el flujo de importaciones, fortalecer reservas, y fundamental para pagar vencimientos como hiciéramos con el FMI.



Le quiero… — Sergio Massa (@SergioMassa) October 18, 2023

El destino de los fondos obtenidos con el acuerdo

El ministro de Economía, Sergio Massa, en su viaje a China para acordar sobre las importaciones con el país asiático. Foto: Prensa

Argentina acordó este miécoles con China la ampliación del uso swap de divisas hasta 47.000 millones de yuanes, equivalentes a US$ 6.500 millones, quepor el crédito contraído por el gobierno de Cambiemos.El actual intercambio de monedas con el gigante asiático se prorrogó por tres años desde junio de este año, y, en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing.Por su parte,, que “pueden ser aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina”.En un comunicado, el BCRA recordó que, con carácter inmediato, un segundo tramo por 47.000 millones de RMB, equivalentes a US$ 6.500 millones.Los titulares del BCRA, Miguel Ángel Pesce, y del PBoC, Pan Gongsheng, realizaron un encuentro técnico en Beijing,investigaciones económicas, internacionales, superintendencia y operaciones, esta última relativa al swap.La ampliación del uso de este intercambio de monedas se suma a la prórroga que el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , alcanzó en junio último, en su visita a China.En esa ocasión, Massa alcanzó la prórroga , por el cual(35.000 millones de yuanes).que estaban vigentes desde el acuerdo anterior, celebrado en 2020.Los fondos se usarán, preferentemente,, con lo cual la divisa estadounidense de las reservas del Banco Central se privilegia para otros fines, como prevenir corridas o intervenir frente a variaciones en la cotización de los dólares financieros., la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.Por ejemplo, por el crédito que contrajo el ex presidente Mauricio Macri con el FMI, la tasa de interés se compone de un promedio ponderado de las tasas de sus principales socios, cuyas monedas conforman los DEG –dólar, euro, libra, yuan y yen– más 100 puntos básicos.Esta tasa se encuentra en 5,2%, cifra sobre la que Argentina paga 300 puntos básicos adicionales como sobrecargos, por tener un préstamo que excede su cuota con el Fondo, lo cual eleva el interés al 8,2% anual.En cambio,