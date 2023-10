Massa estimó que se producirán "más de 50 allanamientos" por especulación con el dólar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que se producirán "más de 50 allanamientos" / Foto: Archivo.

Agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo "rastrillo"

"Ya hay seis detenidos y se realizarán más allanamientos que está impulsando el juez", indicó Massa / Foto: Archivo.

Nimbus

El ministro de Economía, Sergio Massa, estimó que a lo largo del miércolespor movimientos especulativos con el dólar."Probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular, por encima de las declaraciones de cualquier candidato, de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos", señaló el ministro en diálogo con Radio 10.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas, ya realizó el martes, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo "rastrillo", para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.A través de las diversas tareas, el organismo tributario ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivos, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) queTambién constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizados por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.En tanto, la semana pasada, se realizaron múltiples allanamientos en la "city" porteña,, cuyo titular, Ivo Esteban Rojnica se entregó el martes a la justicia."Ya hay seis detenidos y se realizarán más allanamientos que está impulsando el juez", indicó Massa, quién no pudo brindar más detalles al indicar que busca "ser respetuoso del trabajo de la justicia".En paralelo, respecto de las intervenciones en el mercado cambiario, Massa destacó que la activación del segundo tramo del swap con China por US$ 6.500 millones permitirá "tenerfrente a aquellos que por ahí en estos meses especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas".El titular del Palacio de Hacienda afirmó, además, que se trata de, diciendo que se van a acabar los dólares y que van a tocar los dólares de la gente".