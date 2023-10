La Unidad Piquetera postergó su plan de lucha pero se mantiene en "alerta"

Foto: Daniel Dabove

Los dirigentes de los movimientos nucleados en la Unidad Piquetera (UP) anunciaron que decidieron "postergar" la realización de protestas con "acampes" callejeros previstas para este miércoles, a la espera del abastecimiento de "productos alimenticios de calidad", como así también la entrega de distintas herramientas para los emprendimientos productivos comunitarios., hasta que se cumplan los compromisos anunciados y propuestos por el Gobierno nacional", informó la UP a través de un comunicado.Asimismo, indicaron que durante las últimas horas del martes,que ayudan a paliar la desesperante situación de millones de trabajadores, corridos por el hambre y la imparable inflación"."También -añadieron desde la UP- las autoridades oficiales le han puesto fecha inmediata a la tan prometida y nunca cumplida entrega de herramientas para emprendimientos productivos y autogestionados".En el escrito, los dirigentes piqueteros señalaron que "la Unidad Piquetera mantiene el estado de alerta general".Finalmente, la UP advirtió que "para todas estas eventualidades nos preparamos en la Unidad Piquetera y postergamos el acampe previsto hasta la verificación de los nuevos compromisos obtenidos".